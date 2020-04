Corcos: «Così i Pir alternativi potranno mobilitare miliardi per le Pmi» L'appello del presidente di Assogestioni: «Pronti al via, è strumento per la ripresa»- «Raccolta potenziale da 3-5 miliardi l'anno, benefici a cascata per tutta la filiera» di Marco Ferrando

Tommaso Corcos

3' di lettura

In questi giorni non si contano gli appelli per mettere a disposizione dei campioni del made in Italy - le piccole e medie imprese, spesso non quotate – almeno una parte del tesoro degli italiani, cioè il risparmio. È la fase due dell’emergenza, che andrà orchestrata una volta superata – si spera – l’urgenza della liquidità. Sul “come” le idee sono tante. Sul tavolo ce n’è anche una, targata Assogestioni, che aveva preso forma prima della pandemia ma che ora ambisce a diventarne uno dei rimedi (si veda Il Sole del 27 marzo). Sono i Pir alternativi, «strumento parallelo e complementare che non intende prendere il posto dei Pir tradizionali ma valorizzarne l’esperienza in ambiti confinanti», spiega a Il Sole 24 Ore Tommaso Corcos, il presidente dell’associazione dei gestori. Che, dopo aver raccolto le prime aperture dal Governo e dalle authority oltre che naturalmente dall’industria del risparmio, rilancia quello che può anche diventare uno strumento per il reshoring di capitali emigrati all’estero in cerca di soddisfazioni in epoca di tassi a zero.

Siamo solo all’inizio di una recessione che si preannuncia pesantissima: pensa davvero che sia il momento buono per convincere i risparmiatori a investire nell’economia reale?

La crisi c’è e ci sarà, ma vediamo anche un fiorire di iniziative, dalle bandiere sui balconi alle donazioni grandi e piccole, che lascia ben sperare sulla voglia di mobilitazione del nostro Paese. La nostra è una proposta che consente di dare un sostegno, reale e concreto, alle imprese e al tempo stesso di soddisfare la legittima aspirazione a un rendimento significativo.

Ma di che strumenti si tratta?

Sono strumenti che hanno come oggetto il segmento delle Pmi che era meno beneficiato dai Pir tradizionali, allargando anche a prestiti e crediti alle imprese. La possibilità di investire anche in forma indiretta può anche favorire la crescita di operatori specializzati sulle singole asset class, creando un importante effetto cascata, di cui potranno beneficiare tutti: i risparmiatori e le imprese anzitutto, ma anche i gestori e i promotori di ogni singola iniziativa.