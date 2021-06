Cordata con Blackstone vicina all’acquisizione di Medline per oltre 30 miliardi di dollari

2' di lettura

Un consorzio di società di private equity sta per chiudere quella che sarebbe una delle più grandi acquisizioni di tutti i tempi. L’accordo riguarda la società statunitense di forniture mediche Medline Industries Inc. per oltre 30 miliardi di dollari.

Il consorzio è composto da Blackstone, Hellman & Friedman e Carlyle, e secondo quanto riportano Bloomberg e il Wall Street Journal è in trattative avanzate con Medline e per la finalizzazione potrebbe essere questione di giorni. Nelle ultime ore la trattativa ha subito un’accelerazione e ha visto il “sorpasso” della cordata ai danni del colosso canadese degli investimenti Brookfield Asset Management.

Loading...

Un colosso a conduzione familiare

Come ricorda Bloomberg, Medline è il più grande produttore e distributore privato statunitense di forniture mediche come guanti, camici e lettini da visita per ospedali e studi medici. L’azienda, che ha sede a Northfield, nell’Illinois, è gestita dalla famiglia miliardaria Mills: l’amministratore delegato Charlie Mills, suo cugino Andy Mills, che è presidente, e il direttore operativo Jim Abrams, che è il cognato di Charlie.

Charlie e Andy hanno preso le redini della società nel 1997 dai rispettivi padri, Jim e Jon Mills. I due fratelli fondarono l’azienda insieme nel 1966, prendendo ispirazione dal nonno che aiutava a cucire camici per i chirurghi in un ospedale di Chicago prima della prima guerra mondiale.

Medline ha generato 17,5 miliardi di dollari di vendite nel 2020.

Una gara a ristretta a tre

Almeno otto società di acquisizione il mese scorso stavano preparando offerte per Medline: il 1 giugno scorso la gara era stata ristretta a tre contendenti: il consorzio Blackstone, l’offerta della canadese Brookfield e un altro consorzio che includeva Bain Capital, Advent International e Cvc Capital Partners. Quest’ultima cordata, però, ha deciso di non presentare le offerte finali dopo che la scadenza stata bruscamente accelerata di diverse settimane.