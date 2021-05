Cordata Marcegaglia ed Exor per la prima acciaieria green in Europa

3' di lettura

Ci sono anche il gruppo Marcegaglia ed Exor tra le realtà che hanno partecipato al round di finanziamento Series A da 105 milioni di dollari a sostegno di H2 Green steel, start up svedese che punta a mettere in funzione, nel 2024, un’acciaieria interamente alimentata ad idrogeno verde.

L’obiettivo è arrivare a produrre fino a 5 milioni di tonnellate di acciaio - vale a dire all’incirca le stesse dimensioni dell’output dell’ex Ilva, una volta riavviati gli impianti a regime - entro il 2030.

«Il Gruppo Marcegaglia - si legge in una nota - comparteciperà all’iniziativa non solo come partner finanziario, ma anche in qualità di partner industriale strategico sia in ambito produttivo sia in ambito commerciale».

Big in campo

Tra i sottoscrittori, oltre ai due soggetti italiani, anche big dell’automotive come Mercedes-Benz e Scania (il ceo di H2gs, Henrik Henriksson, proviene proprio dal big svedese dei veicoli commerciali), la Ikea foundation, Vargas holding, ma anche capitali famigliari come quelli dei Wallenberg e dei Maersk.

H2gs punta a raccogliere altri 2,5 miliardi in un Series B nei prossimi dodici mesi: di questi 1,8 miliardi dovrebbero arrivare da debito e le risorse rimanenti dall’equity (Morgan Stanley, Societe Generale and KfW IPEX-Bank sono i financial advisor dell’operazione).

Impianti in funzione nel 2024

Gli impianti siderurgici di H2gs entreranno in funzione già nel 2024, anticipando gli obiettivi di compatibilità ecologica fissati dalla Unione europea per il 2050, e produrranno inizialmente 2,5 milioni di tonnellate di acciaio verde l’anno, con l’obiettivo di arrivare a 5 milioni, come detto, già nel 2030.

H2gs - che vede tra i soci della prima ora anche Daniel Ek, ceo di Spotify, insieme con l’imprenditrice Cristina Stenbek, alla guida di Investment Ab Kinnevik e già al vertice di Zalando - alimenterà a idrogeno verde il suo stabilimento utilizzando solo fonti energetiche rinnovabili locali (come energia eolica e idroelettrica) e minerale di ferro di qualità, di cui il cluster svedese di Boden, leader mondiale nella metallurgia e nella siderurgia, è particolarmente ricco.

Soluzioni per la decarbonizzazione

Secondo gli analisti le recenti scelte finalizzate alla decarbonizzazione dei cicli produttivi promossa dalla Commissione europea costringeranno nel futuro molti cicli integrali a ricercare soluzioni produttive meno impattanti. Per questa ragione l’obiettivo di produrre acciaio «verde» è entrato da tempo nell’agenda di molti player europei del settore siderurgico, come il leader globale ArcelorMittal e l’austriaca Voestalpine; ma l’iniziativa svedese sembra senza dubbio essere partita con il piede giusto.