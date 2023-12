Cordata Unicredit-Hines vince asta per scalo Farini Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La gara per la riqualificazione dell’ex Scalo Farini di Milano ha un vincitore. Ad aggiudicarsi l’area messa sul mercato da Fs Sistemi Urbani è la cordata formata dagli americani di Hines insieme a Unicredit che sbaraglia con la sua offerta la cordata concorrente formata in origine da Coima e Generali real estate e che ha visto l’ingresso recente anche degli emiratini di Emaar properties, la società proprietaria del grattacielo Burj Khalifa di Dubai, il grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri di altezza.

La novità della gara, che ha visto oggi alle ore 12 il termine ultimo per la consegna delle offerte vincolanti, è che all’ex Scalo arriverà la cittadella della banca.

Loading...

I sette ex Scali di Milano che sono stati dismessi da Ferrovie si distribuiscono su un milione di mq. Lo Scalo Farini, di circa 45 ettari in posizione centrale nei pressi della Stazione di Porta Garibaldi e Porta Nuova è in termini di localizzazione, accessibilità e dimensioni, il principale tra i sette ex scali inseriti nel processo di riqualificazione oggetto dell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 da Comune di Milano, Regione Lombardia e Gruppo FS Italiane.

Secondo il bando lanciato a suo tempo l’area dovrà comprendere almeno il 50% di verde pubblico e dei 362.947 mq di superficie lorda calpestabile in vendita in Farini almeno il 30% sarà riservato a funzioni non residenziali. Il concorso per il masterplan di fine 2018 si è chiuso con la vittoria del progetto “Agenti Climatici” del team OMA e Laboratorio Permanente.