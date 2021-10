Core Informatica si fonde con Knc

2' di lettura

Fusione per incorporazione sulla direttrice Ivrea-Roma nel settore della gestione, realizzazione e innovazione delle infrastrutture informatiche. L’operazione è avvenuta nei giorni scorsi ha riguardato Core Informatica, azienda con sede a Ivrea che ha così incorporato Knc, società romana con competenze nella progettazione, gestione e realizzazione di grandi infrastrutture tecnologiche. Il tutto è avvenuto all’interno della galassia NetCom Group, il gruppo dei servizi di ingegneria con quartier generale a Napoli, sedi in tutta Italia, nonché in Europa che nel 2017 aveva acquisito la totalità di Core Informatica. Una realtà da 700 dipendenti in italia e oltre 70 milioni di fatturato.

«Con questa operazione – sottolinea Diego Mascolo, amministratore unico di Core Informatica – da una parte andiamo a completare l’offerta di questa azienda, rafforzando la nostra presenza sul mercato di riferimento, ma dall’altra questa fusione che ci ha portato a incorporare Knc, porterà sicuramente una consistente crescita di fatturato e arricchirà l’offerta dei clienti di entrambi le società che così potranno usufruire di tutti i servizi che si vanno oggi ad aggiungere». La mission di Core Informatica sarà quindi quella di lavorare con i propri clienti nella gestione delle infrastrutture informatiche, accompagnandoli nella scelta di nuove soluzioni, fornendo tecnologia e servizi in collaborazione con i maggiori produttori di tecnologia It, proporre sul mercato soluzioni e servizi a valore aggiunto, innovazione e infrastrutture fruibili e abilitanti.

Si punta anche a offrire consulenza strategica e competenze consolidate per assicurare efficienza e contenimento dei costi. «Questa fusione con incorporazione di Knc in Core Informatica – commenta Domenico Lanzo, presidente di NetCom Group – per noi è motivo di grande soddisfazione perché va ad ampliare e rafforza il nostro posizionamento sul mercato di riferimento. Tanto più che da qualche mese il gruppo ha anche avviato un rilevante processo di internazionalizzazione con l’apertura recente anche di una nostra sede in Germania».