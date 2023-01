Corea 1953, Ucraina 2023: sarà un «armistizio lungo» la soluzione diplomatica?

Corea e Ucraina: tre possibili analogie

Riavvolgendo la bobina della storia di altri vent’anni e rimanendo sempre in Asia orientale, l’evento internazionale da citare è la firma dell’armistizio in Corea, il 27 luglio 1953. Dove sarebbero le possibili analogie con la guerra in Ucraina? Secondo quanto ha scritto sul «Financial Times» giorni fa Gideon Rachman, «i riferimenti sono tre: né Russia, né Ucraina sono in grado conseguire una vittoria totale; le posizioni politiche delle due parti restano troppo lontane per raggiungere e firmare un accordo di pace; entrambi i paesi stanno subendo enormi perdite di vite umane».

Putin non è riuscito all’inizio dell’offensiva ad occupare la capitale Kiev e ha visto i suoi soldati ricacciati indietro da Kherson e da Kharkiv; Zelensky guida un paese distrutto dai bombardamenti e dai missili russi, con le città ucraine dove in diverse aree mancano l’acqua potabile, la luce elettrica e il riscaldamento. L’obiettivo del presidente ucraino di riprendere tutti i territori occupati, compresa la Crimea (annessa da Mosca nel 2014), ci fa immaginare combattimenti ancora più brutali, dopo le atrocità già compiute dai soldati russi in dieci mesi di guerra. Un cessate-il-fuoco favorirebbe invece l’invio degli aiuti internazionali per la ricostruzione; anche la Corea del Sud era completamente devastata dopo tre anni di guerra, mentre oggi è un paese sviluppato e prospero.

Di Crimea probabilmente gli italiani hanno sentito parlare la prima volta sui banchi di scuola, studiando il Risorgimento, quando ci fu la spedizione dei bersaglieri di Cavour. Ma Sebastopoli ospita la flotta russa del Mar Nero dai tempi della zarina Caterina II, verso la fine del XVIII secolo. Nel 1954 il leader sovietico Nikita Kruscev (originario di una zona al confine tra Russia e Ucraina) "regalò" la Crimea all’Ucraina, allora parte dell’Unione Sovietica (dopo la fine dell’Urss, Kiev mantenne la Crimea, consentendo la presenza della flotta russa a Sebastopoli con un accordo bilaterale).

Il generale MacArthur, lo «shogun» dagli occhi azzurri

Per entrare nei dettagli della guerra di Corea, abbiamo tenuto come fonte il volume “Dieci anni che cambiarono il mondo, 1941-1951 – Storia politica e diplomatica della guerra nel Pacifico” (Corbaccio, 1995), scritto da Giorgio Borsa (1912-2002), insigne studioso di Gandhi e del mondo asiatico, per oltre trent’anni docente all’Università di Pavia. In Estremo Oriente la vittoria militare sul Giappone nell’agosto 1945 era stata soprattutto opera degli Stati Uniti; così l’occupazione del paese dopo la resa fu un affare interno americano. Washington delegò i pieni poteri al generale Douglas MacArthur, che nell’impero del Sol Levante fu subito soprannominato lo “shogun dagli occhi azzurri”, vocabolo giapponese che significa letteralmente “generalissimo”, ma che indicava il capo del governo feudale (carica divenuta ereditaria della famiglia Tokugawa), terminato nel 1868.

In Corea invece gli americani non erano pronti a occupare l’intera penisola (dal 1910 sottoposta alla sovranità giapponese) e si fermarono dopo aver raggiunto la capitale Seul, proponendo ai sovietici – che accettarono – la divisione del paese sulla linea del 38° parallelo. Nell’arco di pochi mesi si costituirono pertanto in embrione due Stati coreani: a Nord comunista, a Sud filo-occidentale.