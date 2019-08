Corea-Giappone, guerra commerciale tra antichi rancori

Ma la motivazione vera, evidenziata in un tweet dallo stesso ministro dell’economia Hiroshige Seko, sta nel venir meno di relazioni di fiducia tra le parti, per un “casus belli” che riguarda proprio il periodo bellico e coloniale: nell’autunno scorso la Corte suprema di Seul ha riconosciuto il diritto al risarcimento ad alcuni coreani che furono costretti a lavori forzati da imprese giapponesi. Nel mirino, i colossi Mitsubishi Heavy e Nippon Steel. Una dozzina di casi è ancora in via di definizione. Per Tokyo, la questione dei risarcimenti è stata risolta in via definitiva nel 1965 tramite l’accordo per la ripresa delle relazioni, in seguito al quale finanziò la rinascita dell’economia coreana. La parte giapponese è molto irritata anche per il fatto che l’amministrazione Moon abbia annullato una intesa del 2015 che, con la costituzione di un apposito fondo, chiudeva in via dichiarata definitiva la questione dei risarcimenti per le «donne-conforto».

Lunedì il governo sudcoreano ha reagito con la rimozione di Tokyo dalla sua «white list». Molti analisti temono più gravi ritorsioni incrociate se Seul procedesse alla vendita di beni sequestrati a imprese giapponesi. In Corea si ventila anche la possibilità di cancellare l’accordo di condivisione di informazioni riservate per la Difesa raggiunto nel 2016. «Non è solo una questione economica: si rischia una erosione dell’architettura della sicurezza - guidata dagli Usa - in Asia orientale», avverte Scott Snyder del Council of Foreign Relations, che invoca un deciso intervento da parte dell’Amministrazione Usa. Difficile non ritenere pazzesco un contenzioso tanto aspro tra due Paesi democratici a economia avanzata, entrambi alleati dell’America e chiamati a fronteggiare sfide strategiche comuni sulla sicurezza.