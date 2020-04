Corea, Moon stravince le elezioni parlamentari

A parte i successi nel contenimento del coronavirus, gli elettori sembrano aver premiato una piattaforma che ha promesso di ridurre le ineguaglianze, tutelare salari e potere di acquisto, riformare i grandi conglomerati e il settore immobiliare. Quanto all'energia nucleare civile,

l'orientamento di Moon verso un suo ridimensionamento ha provocato già oggi un calo dei titoli delle aziende coinvolte nel settore.

L'affluenza del 66,2% è stata la più alta degli ultimi 28 anni malgrado i timori di contagio. Molte le precauzioni: sanificazione di tutti i 14mila seggi , distanziamento, obbligo di mascherina e guanti, controlli della temperatura. Circa 2.800 contagiati hanno votato a distanza o anche di persona (in cabine speciali), mentre 13mila persone in auto-quarantena hanno votato dopo la chiusura ufficiale dei seggi.



Opposizioni ok nelle aree più colpite.

Inizialmente il presidente aveva errato di ottimismo nella lotta a una epidemia esplosa in un momento per lui difficile, tra calo di popolarita', scandali e riavvio di lesioni con la Corea del Nord (che di recente ha ripreso a testare missili ripetutamente, anche alla vigilia delle elezioni). L'approccio al contrasto al coronavirus - senza lockdown totale, ma con molte misure mirate e tanti test e tracciamenti via App - ha registrato successi (e lodi anche all'estero) nel contenimento dell'epidemia, aggiungendo alle incertezze economiche nel premiare una leadership largamente considerata più attenta alle necessità degli strati deboli della società (e del mondo produttivo).

Comunque nelle aree più colpite (Degu e la provincia di North Gyeongsang) hanno vinto le opposizioni dello schieramento conservatore (come di solito avviene). Nell'area metropolitana di Seul, invece, il Partito Democratico ha fatto il pieno di seggi (oltre l'80%). Nel quartiere alto di Gangnam è stato eletto per i conservatori un ex diplomatico nordcoreano che aveva defezionato dall'ambasciata di Londra nel 2016, Thae Yong Ho.



Contagi sotto quota 30 al giorno