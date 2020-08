Corea del Nord, Kim Jong Un torna in pubblico per Politburo e Covid Il giovane dittatore torna in pubblico dopo le speculazioni sul suo stato di salute. Per il governo sudcoreano il Paese vicino al collasso

"Allerta massima" in Nordcorea per primo caso sospetto di Covid

Il giovane dittatore torna in pubblico dopo le speculazioni sul suo stato di salute. Per il governo sudcoreano il Paese vicino al collasso

Come sta il leader della dittatura più isolata al mondo? È davvero malato? Sta per cedere il potere alla sorella minore Kim Yo-jong sempre più presente nelle dinamiche di potere di Pyongyang? Non abbiamo risposte ma quattro foto rilasciate dal regime di Pyongyang.

Con queste immagini il leader nordcoreano Kim Jong-Un ritorna sui media statali in occasione di una riunione del Politburo allargato, presieduto per fronteggiare il Covid-19 e l’arrivo del potente tifone Bavi. Sembra più gonfio del solito e vagamente sofferente ma sono solo impressioni perché non si sa nulla di verificato sulle sue vere conduzioni di salute.

La riunione del Politburo nordcoreano a cui ha partecipato Kim Jong Un il 25 agosto

Due i fatti che fanno da sfondo a questa apparizione: le speculazioni sullo stato di salute del giovane dittatore e la delega di alcuni poteri alla sorella Kim Yo-jong resa nota quasi in contemporanea alle foto del fratello.La delega dovrebbe alleviare lo “stress da governo” di Kim, sostiene l'intelligence di Seul.

Il resoconto del regime recita intanto che il leader ha guidato la riunione sottolineando “le lacune nel lavoro antiepidemico sul virus maligno” e discutendo le misure d'emergenza “per prevenire danni a raccolti o vittime” del tifone atteso in settimana, ha riferito la Kcna.

Interessante l’ascesa della sorella. Kim Yo-jong controlla il dipartimento Organizzazione e orientamento del Comitato centrale, un'unità chiave del Partito dei Lavoratori perché è responsabile degli affari con la Corea del Sud e gli Stati Uniti, ha spiegato il ministro della Difesa sudcoreano Jeong Kyeong-doo, parlando delle deleghe della giovane Kim, il cui titolo ufficiale è “primo vicedirettore del Comitato centrale”.