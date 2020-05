Corea del Nord, Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 3 settimane L'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leader trentacinquenne ha inaugurato una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, vicino alla capitale Pyongyang, con dignitari e sua sorella e consigliera Kim Yo-jong

Seul: "Sappiamo dov'e' Kim, sulla sua salute fake news"

1' di lettura

I media ufficiali della Corea del Nord hanno pubblicato le foto dell'ultima apparizione ieri del leader Kim Jong-un, dopo tre settimane di speculazioni sulla sua salute. L'agenzia di stampa Kcna ha riferito che il leader trentacinquenne ha inaugurato una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, vicino alla capitale Pyongyang, con dignitari e sua sorella e consigliera Kim Yo-jong.

Le speculazioni sulla salute di Kim Jong-Un erano partite il 21 aprile dal Daily Nk, un media online gestito principalmente da disertori della Corea del Nord. Citando fonti non identificate all'interno del Paese, aveva affermato che Kim era in uno stato preoccupante, oltre a soffrire di tabagismo, obesità e superlavoro. Il canale americano della Cnn aveva quindi riferito che gli Stati Uniti “stavano monitorando informazioni” secondo le quali il leader nordcoreano fosse in pericolo di morte dopo un'operazione chirurgica.