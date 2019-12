Corea del Nord, Kim minaccia azioni «offensive» Il leader di Pyongyang invoca misure drastiche per garantire la sicurezza del Paese, dopo aver fissato a fine anno il termine per progressi negoziali con Washington di Stefano Carrer

Nordcorea, Usa a Kim: "Parliamo, sai dove trovarci"

2' di lettura

Per assicurare la «sovranità e sicurezza» della Corea del Nord, occorre passare a misure «concrete e offensive»: lo ha dichiarato oggi il leader Kim Jong un in una riunione-chiave dei leader del partito, a un giorno dalla scadenza di una sorta di ultimatum da lui lanciato da tempo agli Stati Uniti.

Un Capodanno delicato

Se entro fine anno non ci saranno progressi negoziali, aveva indicato Kim, la Corea del Nord metterebbe fine a ogni colloquio e potrebbe riprendere a effettuare test nucelari o missilistici a lungo raggio. In pratica, in mancanza di concessioni americane in particolare su un allentamento delle sanzioni internazionali, Pyongyang passerebbe a una nuova strategia: c’è quindi molta attesa per il discorso di Kim per il nuovo anno.

Se nel Capodanno 2018 a sorpresa il leader nordcoreano aveva fatto grandi aperture al dialogo - spianando la strada a due summit con Donald Trump (giugno 2018 a Singapore e febbraio 2019 in Vietnam, più un breve incontro a giugno di quest’anno sulla linea di confine tra le due Coree) - questa volta i toni potrebbero essere bellicosi.



Niente «regalo di Natale»

Il 3 dicembre scorso, un alto esponente della diplomazia nordcoreana aveva parlato di un “regalo di Natale” in arrivo da Pyongyang agli Usa («Sta solamente agli Stati Uniti scegliere quale regalo di Natale ricevere»). Dato il crescente risentimento nordcoreano per lo stallo nei colloqui di pace e l’indisponibilità americana ad allentare le sanzioni internazionali, si è rafforzata l’attesa di iniziative clamorose, come l’eventuale lancio di un missile intercontinentale, magari con la dimostrazione di ulteriori avanzamenti tecnologici. È dal 2017 che non sono stati effettuati test nucleari o lanci di missili ICBM.



Natale è passato senza storia, salvo dichiarazioni estemporanee di Trump sulla possibilità che il regalo potesse essere un bellissimo vaso di artigianato coreano, e macabri scherzi su Twitter relativi a un attacco nucleare sugli States (il che hanno indotto noti esperti, a scanso di equivoci, a rilasciare tweet di smentita). Ma molti esperti segnalano che la “finestra” per possibili mosse provocatorie arriva fino almeno all'8 gennaio, data del compleanno del leader Kim Jong-un.