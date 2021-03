Corea del Nord: Kim sfida Biden e lancia due missili balistici verso il Giappone

Secondo segnale

Nel fine settimana, la Corea del Nord aveva già sparato due missili cruise. Gli Stati Uniti hanno risposto con indifferenza: «Business as usual», ha commentato Biden. Kim Jong-un avrebbe allora deciso di alzare il tiro. Secondo gli analisti, l’obiettivo sarebbe quello di sempre: provocare Washington per attirarla al tavolo negoziale, dove chiedere aiuti economici in cambio di concessioni di facciata sul dossier nucleare, senza però rinunciare al proprio potenziale bellico, come spiega Moon Seong Mook, del Korea Research Institute for National Strategy di Seul.

Una tattica che per un po’ ha funzionato con Donald Trump, salvo poi naufragare, con il fallimento del secondo vertice tra i due capi di Stato, nel febbraio 2019, quando gli Usa hanno respinto la richiesta di revocare le sanzioni. La Corea del Nord ha interrotto i test missilistici a lungo raggio dopo il primo incontro con Trump, nel 2018. Sono invece continuati i test a corto e medio raggio (16 lanci tra il 2019 e il 2020).

La dottrina Biden

Nelle prossime settimane, l’Amministrazione Biden definirà la propria dottrina nei confronti di Pyongyang. Durante il recente viaggio in Giappone e Corea del Sud, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha criticato aspramente il programma nucleare della Corea del Nord e la violazione dei diritti umani nel Paese e ha spinto la Cina a usare la sua «enorme influenza» per convincerla a denuclearizzare.

Biden ha definito Kim un «delinquente» e difficilmente accetterà un vertice faccia a faccia, a meno che non ottenga una promessa credibile alla rinuncia all’atomica. «Biden non farà un reality show in stile Trump con Kim», afferma Nam Sung-wook, professore dell’Università della Corea del Sud.

Kim potrebbbe essere tentato di alzare ancora il livello delle provocazioni, riprendendo anche i test balistici a lungo raggio. Questo innescherebbe la condanna della comunità internazionale, ma il dittatore potrebbe scommettere sulla protezione della Cina, sempre più in rotta con gli Stati Uniti.