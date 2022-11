Corea Nord lancia 3 missili, paura in Giappone. Usa e Seul prorogano esercitazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli Stati Uniti e la Corea del Sud hanno concordato di prorogare le esercitazioni aeree congiunte dopo i test missilistici della Corea del Nord, poche ore dopo il lancio di nuovi 3 missili da parte di Pyongyang che seguono i 20 lanciati ieri . «Le forze aeree congiunte - ha dichiarato l’aeronautica militare della Corea del Sud in un comunicato - hanno deciso di prolungare l’esercitazione Vigilant Storm, iniziata il 31 ottobre, in relazione alle recenti provocazioni del Nord».

Lanciati nuovi 3 missili balistici

Le forze armate della Corea del Sud hanno confermato che il Nord ha lanciato oggi 3 missili balistici, di cui uno a lungo raggio e due a corto raggio: uno dei missili ha fatto scattare l’allarme antiaereo spingendo i residenti di un’isola della Corea del Sud e gli abitanti di alcune zone del Giappone settentrionale a mettersi al riparo.

L’esercito di Seul ha dichiarato di aver rilevato «un missile balistico a lungo raggio, che si ritiene sia stato lanciato nel Mare d’Oriente intorno alle 07:40 (le 23:40 in Italia) nell’area di Sunan di Pyongyang», riferendosi al Mar del Giappone. Poco dopo, i militari hanno rilevato quelli che «si ritiene siano due missili balistici a corto raggio lanciati intorno alle 08:39 da Kaechon, nella provincia di South Pyongan», ha aggiunto.



I missili nordcoreani mettono paura



Il governo giapponese ha dichiarato giovedì 3 novembre - prima tramite un tweet dell’ufficio del primo ministro, subito dopo corretto dal ministero della Difesa - che il missile lanciato dalla Corea del Nord non ha sorvolato il Giappone in direzione del Pacifico. A causa dell’annuncio dell’ufficio del primo ministro, poi appunto corretto dalla Difesa, le emittenti televisive hanno interrotto la programmazione per invitare i residenti di alcune aree a mettersi al riparo o a rimanere in casa.

I servizi dei treni superveloci Shinkansen sono stati sospesi brevemente in alcune prefetture del nord-est dell’arcipelago. Il premier Fumio Kishida, parlando ai media, ha di nuovo definito “Intollerabili”, le azioni del regime di Pyongyang.