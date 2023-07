Corea del Nord lancia nuovo missile balistico in mare

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato: lo ha annunciato l’esercito della Corea del Sud. Il nuovo lancio segue di qualche giorno la minaccia di Pyongyang di abbattere gli aerei spia statunitensi che violano il suo spazio aereo. «La Corea del Nord ha sparato un missile balistico non identificato nel Mare Orientale», ha dichiarato lo Stato Maggiore di Seul, riferendosi allo specchio d’acqua noto anche come Mare del Giappone. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha detto ai giornalisti che il missile nordcoreano è stato probabilmente lanciato su una traiettoria molto alta, secondo una modalità usata spesso da Pyongyang per evitare il rischio di impatto in Paesi vicini.