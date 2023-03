Corea del Nord, nuovo missile nel Mare del Giappone. Il presidente Yoon a Tokyo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico a lungo raggio verso il Mar del Giappone. Lo riferisce lo stato maggiore congiunto sudcoreano, citato dall’agenzia Yonhap e affermando di aver rilevato il lancio dall’area di Sunan a Pyongyang. In precedenza le forze armate di Seul avevano riferito del lancio di un missile balistico non identificato. La Corea del Nord aveva lanciato quello che sosteneva essere un missile balistico intercontinentale Hwasong-15 lo scorso 18 febbraio. Gli Stati Uniti condannano il lancio: è una «flagrante violazione delle risoluzioni del consiglio di sicurezza dell’Onu».

La condanna Usa

Sono parole del portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson. «Anche se non ha posto una minaccia immediata per il personale americano o per gli alleati statunitensi, il lancio aumenta le tensioni e i rischi di destabilizzazione dell’area», osserva Watson. «Dimostra che la Corea del Nord continua a dare la priorità alle armi di distruzione di massa e ai missili invece che al benessere della sua gente».

Riallacciati i rapporti tra Giappone e Corea del Sud

Intanto, in quella parte di mondo, c’è un fronte diplomatico tutto nuovo che emerge. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è atterrato a Tokyo per il vertice di due giorni con il premier giapponese Fumio Kishida. Si tratta del primo summit di alto livello tra i due leader dei paesi vicini in 12 anni, quando nel dicembre 2011 l’allora presidente Lee Myung Bak incontrò a Kyoto il premier Yoshihiko Noda. Yoon, entrato in carica nel maggio dello scorso anno, ha cercato di migliorare i rapporti con il Giappone, rafforzando al contempo la cooperazione militare con gli Stati Uniti. Al centro delle discussioni ci sarà la sicurezza e la stabilità della regione dell’Asia Pacifico.