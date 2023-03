Corea del Nord, testato drone sottomarino in grado di scatenare uno «tsunami radioattivo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Corea del Nord ha affermato di aver testato un drone sottomarino con capacità nucleare, progettato per generare un gigantesco “tsunami radioattivo” flotte di navi da guerra e porti. Gli analisti erano scettici sul fatto che il dispositivo rappresenti effettivamente una nuova grave minaccia, ma il test sottolinea l’impegno del Nord ad aumentare le minacce nucleari.

Il test di questa settimana è arrivato mentre gli Stati Uniti avrebbero pianificato di schierare gruppi di attacco di portaerei e altre risorse avanzate nelle acque al largo della penisola coreana. Le tensioni militari sono al culmine: il ritmo dei test sulle armi nordcoreane e delle esercitazioni militari congiunte Usa-Corea del Sud è accelerato nell’ultimo anno.



L’agenzia di stampa centrale coreana ufficiale di Pyongyang ha affermato che la nuova arma, che può essere dispiegata dalla costa o trainata da navi di superficie, è costruita per «infiltrarsi furtivamente in acque operative e creare uno tsunami radioattivo su vasta scala attraverso un’esplosione sottomarina in modo da distruggere i gruppi di attacco navale e i principali porti operativi del nemico».

Il drone si chiama Haeil, una parola coreana che significa maremoto o tsunami. Il quotidiano ufficiale del Nord Corea Rodong Sinmun ha pubblicato una foto del “leader supremo Kim Jong-un che sorride accanto a un grande oggetto a forma di siluro in una struttura interna non specificata, ma senza ulteriori spiegazioni. Altre foto mostrano scie sulla superficie del mare, presumibilmente causate dalla traiettoria sottomarina del drone e una colonna d’acqua che esplode in aria, probabilmente causata da quella che i media statali hanno descritto come una detonazione subacquea di una finta arma nucleare trasportata dal drone.