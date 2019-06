Corea del Nord, Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata dal nostro inviato Stefano Carrer

OSAKA - Appena poco prima dell’attesissimo incontro bilaterale con Xi Jinping al vertice G20 di Osaka, Donald Trump ancora una volta è ricorso a un'arma di distrazione di massa che ha catalizzato l’attenzione internazionale: ha invitato il dittatore nordcoreano Kim Jong un a incontrarlo presso la Zona smilitarizzata al confine tra la Corea del Nord e quella del Sud. Lo ha fatto con un tweet che sembra fin troppo spontaneo e improvvisato: «Se il Chairman Kim della Corea del Nord vede questo, lo incontrerei al Confine/DMZ Slo per stringergli la mano e dirgli ciao (?)!». Un tweet che arriva solo tre ore dopo una comunicazione formale da parte americana sul previsto viaggio di Trump a Seul, che non menzionava alcuna possibilità di incontro con Kim.

Da stasera Trump sarà dunque a Seul per i colloqui con il presidente sudcoreano Moon Jae in (che ha comunque visto già a Osaka), finalizzato a mostrare la solidità dell'alleanza e a cercare di rilanciare le trattative con il regime nordcoreano. Ma Trump appare più interessato a un diplomazia personale e spettacolare. Ha già incontrato due volte Kim, ma il processo di pace e denuclearizzazione resta in stallo. E alcuni indicazioni suggeriscono che la Corea del Nord non stia smantellando affatto i suoi arsenali, anzi. Funzionerà l'approccio trumpiano? «Francamente, se non fossi diventato presidente avreste oggi una guerra con la Corea del Nord», ha detto Trump.