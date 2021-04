Corea in pole position nell’elettrificazione

2' di lettura

La frontiera più avanzata dell’elettrificazione arriva dalla Corea e più nello specifico dal gruppo Hyundai (marchi Hyundai e Kia). Una novità? Non proprio data la ricchezza e il ventaglio tecnologico di aziende presenti sul mercato.

Il mito della leadership teutonica nell’automobile e, più nello specifico, nell’elettrificazione può essere messa in discussione dai coreani che piano piano, hanno costruito una rete in grado di mettere a punto tecnologie all’avanguardia ad hoc per le auto alla spina.

Da un lato, colossi automotive come il gruppo Hyundai che al suo interno ha anche altri interessi in settori come il metalmeccanico (ricordiamo Mobis) e, nel tessuto industriale della nazione sono presenti attori molto importanti e strategici per la produzione di auto ricaricabili: i costruttori di batterie. Stiamo parlando di Samsung Chemical e Lg Chem, due realtà in grado, insieme ad altri player, di creare un sistema per la creazione di prodotti veicolanti le migliori tecnologie per rinnovare sempre di più e a velocità elevate la mobilità.

Il Chairman Hmg, Euisun Chung, a inizio anno ha annunciato che il 2021 sarebbe stato un anno di svolta per diventare una potenza globale di veicoli elettrici con il lancio di modelli Ev dedicati costruiti sulla piattaforma E-Gmp (Electric-Global Modular Platform), tra cui Ioniq 5 di Hyundai, il crossover elettrico di Kia e i crossover elettrici del brand di lusso Genesis. Un obiettivo che vede un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro. Da un lato, Hyundai (forte della roadmap Strategy 2025) ha da poco svelato Ioniq5, il primo modello della famiglia elettrica Ioniq. Il crossover medio 100% elettrico ricorda al Pony del 1957 (disegnata da Giugiaro) e si basa sulla piattaforma E-Gmp ed è disponibile con due opzioni di potenze della batteria (58 e 72,6 kWh).

Inoltre, novità importante, è compatibile con infrastrutture di ricarica a 400V e 800V, offrendo di serie la capacità di ricarica a 800V e permettendo anche la ricarica a 400V senza la necessità di componenti aggiuntivi o adattatori. Il sistema multi-ricarica è la prima tecnologia brevettata al mondo ad agire sul motore e sull’inverter per variare da 400V a 800V ottenendo una compatibilità di ricarica stabile. Utilizzando un caricatore da 350 kW, Ioniq5 consente una ricarica dal 10% all’80% in appena 18 minuti.