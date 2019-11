Corepla in campo per lo sfruttamento dei rifiuti urbani Si proverà a estrarre idrogeno e metanolo dalla plastica usata di Jacopo Giliberto

Progetto: estrarre l’idrogeno dai rifiuti. Dalla plastica usata. Da quella spazzatura indistruttibile e ormai irriciclabile che insozza i mari e le spiagge del mondo. Dove: a Marghera (Venezia). È questa l’ipotesi su cui lavorano l’Eni e il consorzio nazionale di riciclo della plastica Corepla, cui aderiscono 2.600 imprese del mondo degli imballaggi di plastica. Meno appariscenti a altrettanto fondamentali, ecco le tecnologie della Maire Tecnimont e l’esperienza formidabile di Roberto Sancinelli, bergamasco, il maggiore rigeneratore europeo di plastica.

Usare i rifiuti come fonte della materia prima energetica pulita sembra quella congiunzione perfetta che toglie sporcizia e dà energia pulita, visto che la “combustione” dell’idrogeno (H) con l’ossigeno (O) genera come fumo solamente vapor d’acqua purissimo e distillato.

L’idrogeno è uno degli elementi più diffusi sul pianeta e al tempo stesso fra i meno disponibili. Aggressivo e vivacissimo, l’idrogeno appena è allo stato libero si combina con altri elementi per formare composti chimici più complessi, il più noto dei quali è l’acqua in cui l’idrogeno si è combinato con l’ossigeno). Per isolarlo, l’idrogeno va estratto spezzando le molecole in cui è legato.

Ed ecco l’idea illuminante che potrebbe prendere forma a Marghera. Si potrebbe estrarre l’idrogeno dalla plastica usata, e in particolare da quella frazione della plastica che, per qualità modesta, non può essere riciclata. È quel plasmix formato da una miscela ostica di frammenti di polimeri diversi e fra loro incompatibili; la sua destinazione abituale è la realizzazione di alcuni manufatti grossolani oppure come combustibile di qualità in impianti termici. Ma la plastica è stata ottenuta dal petrolio e il polimero è fatto di idrocarburi, cioè da lunghe catene di carbonio e idrogeno.

Con una tecnologia appropriata e innovativa, le molecole che formano la plastica possono essere rielaborate per dare idrogeno puro e metanolo, un alcol usato come materia prima per altri processi chimici oppure come ossigenante per le benzine pulite.