Coreview, round da 10 milioni sottoscritto da Insight Partners

Round da 10 milioni per CoreView, la piattaforma SaaS di gestione di Microsoft 365. Il secondo round di finanziamento di serie B della scaleup è stato sottoscritto da Insight Partners. La società utilizzerà l'investimento per rafforzare la propria posizione nel mercato nella gestione di piattaforme SaaS, investendo nell'innovazione del prodotto e ampliando la sua rete globale di clienti, rivenditori e fornitori. La scaleup sta crescendo anno su anno e nel 2019 il fatturato ha registrato un + 173% aumentando il numero totale di utenti che utilizzano la piattaforma raggiungendo i 5 milioni.



«La nostra esperienza nel supportare le aziende emergenti nel settore IT a scalare rapidamente i grandi mercati, si allinea perfettamente con i nostri piani di crescita aziendale. Siamo entusiasti di continuare ad aiutare il team di CoreView a costruire una piattaforma che risolva questo tipo di problemi a livello mondiale» commenta Michael Triplett, manager director di Insight Partners .

«Siamo entusiasti di continuare a collaborare con la più importante società di investimento per il settore informatico» dichiara Michael A. Morrison, amministratore delegato di CoreView, aggiungendo: «La nostra mission, che è quella di aiutare le imprese a massimizzare il loro investimento in Microsoft 365, è perfettamente in linea con l'attuale andamento del mercato e la strategia di Insight Partners e ci aspettiamo di continuare la nostra crescita in modo esponenziale. Questo secondo round di investimento rafforza la nostra leadership all'interno del mercato e ci aiuta a espandere l'implementazione della nostra piattaforma, rendendola indispensabile per le aziende che operano su piattaforme cloud e SaaS».

Insight Partners è la società america di investimento e private equity leader nel mercato globale, focalizzata nell'accelerazione della crescita di aziende tecnologiche e di startup, che stanno guidando il cambiamento in questi settori. Fondata nel 1995, Insight Partners ha investito in più di 400 aziende in tutto il mondo e ha raccolto oltre 30 miliardi di dollari di impegni capitali.