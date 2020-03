Coricelli lancia l’olio a tracciabilità di filiera e si rafforza in Italia

Il lavoro di questi anni compiuto sulla tracciabilità sta portando Coricelli ad avere un contatto diretto con le realtà produttive non solo in Italia ma anche nei principali paesi produttori. «Un percorso nel quale – prosegue la Coricelli – anche il nostro ente certificatore che è DNV si è spesso stupito della qualità dei prodotti e dei produttori raggiunta fuori dei nostri confini in paesi come Spagna e Tunisia. Guardiamo con grande attenzione all’estero anche se la nostra priorità resta l’olio 100% made in Italy. Il punto è che con la disponibilità altalenante di prodotto italiano dobbiamo avere garanzie sulla disponibilità di extravergine».

In media, in annate di normale disponibilità, gli oli confezionati da Coricelli vengono al 60% dalla Spagna, al 30% dall’Italia e al 10% dalla Grecia «e quando andiamo a realizzare i nostri blend – aggiunge la Coricelli – stiamo attenti a rispecchiare l’equilibrio del prodotto in una linea di continuità con i lotti precedenti. Un lavoro complesso che non è sempre facile garantire. Ma è il bello di lavorare con un succo di frutta come l’olio extravergine d’oliva».

Tornando ai dati del 2019 le vendite hanno fatto segnare un più 5% in volume a parità di valori. Ma all’interno di questi dati va sottolineato il + 13% registrato dalle vendite sul mercato nazionale. «Oggi – dice ancora Chiara Coricelli – l’export copre 55% del fatturato mentre in passato era arrivato fino al 70%. Abbiamo puntato molto sull’Italia rafforzando la forza di vendita e il restyling delle linee di prodotto e cominciamo a vedere i primi risultati. Da un lato non potevamo assistere al fatto di essere più riconoscibili in Giappone, Russia, Canada o Usa che nel nostro paese. In secondo luogo questo rafforzamento in patria ci consente oggi di guardare con maggiore serenità ai rischi legati alla Brexit e ai dazi Usa».

La famiglia Coricelli è una famiglia di confezionatori ma che non dimentica le radici agricole e continua ad avere anche una fetta di produzione propria. «Abbiamo due piccoli oliveti a Spoleto e uno superintensivo realizzato nel 2009 nel perimetro attorno all’oleificio – spiega ancora Chiara Coricelli – . Da questi ettari produciamo l’olio “Riserva del Presidente” ma soprattutto continuare a coltivare ci è utile per mantenere una conoscenza del mondo agricolo e in particolare delle tempistiche relative ai cicli di potatura, di pulizia della pianta, di raccolta».

E infine la diversificazione. «Abbiamo cominciato nel 2015 – conclude Chiara Coricelli – con una linea di olio biologico di semi, olio di cocco, di avocado e di lino. All’inizio questi prodotti furono accolti con qualche scetticismo ma oggi non solo funzionano, ma hanno un’elevata redditività (circa 5-6 euro per 200 ml di prodotto). Nel mondo c’è già un’abitudine al consumo di questi prodotti e ora sta crescendo anche in Italia. Per ora resta una nicchia, ma restiamo convinti che il settore degli oli salutistici e funzionali ci darà grandi soddisfazioni».