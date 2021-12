Corinavirus oggi. Vaccini, ieri picco di somministrazioni con 619mila dosi

8:01 Vaccini, Garattini: «Obbligo unica strada, Governo deve avere coraggio»

La via maestra per battere il Covid secondo il decano dei farmacologi italiani e fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, è l’obbligo vaccinale. «Non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio», dichiara in un’intervista a QN. «I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo», aggiunge.

Non basta poi l’obbligo per i maggiorenni. «Serve una legge che faccia vaccinare tutti - afferma Garattini - perché man mano che gli adulti si coprono, il virus circola nelle fasce d’età più basse. In più, aumenta il rischio ricovero per i giovani».

Per attuare il sistema, «servono multe importanti e divieti per chi non aderisce alla campagna», aggiunge. Secondo il farmacologo, se l’Italia inserisse l’obbligo vaccinale, molti Paesi europei la seguirebbero.

«Siamo in una situazione paradossale in cui i governi stanno fermi in attesa che qualcuno faccia la prima mossa», spiega. Anche a livello globale serve una svolta. «Bisogna vaccinare il mondo o non ne usciamo - dichiara Garattini -: arriveranno sempre nuove varianti».