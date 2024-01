Corneliani scommette sulla Cina con 15 negozi diretti entro il 2026. Focus sulla formazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Il 2023 è stato un anno in linea con le nostre aspettative e manteniamo l’obiettivo di ricavi a 100 milioni di euro nel 2025. C’è stato anche un importante salto a livello di reddività».

È soddisfatto Giorgio Brandazza, amministratore delegato di Corneliani, azienda di abbigliamento maschile di fascia alta che esporta l’85% dei 75 milioni di euro di ricavi nel 2023. Corneliani, che ha sede nel mantovano e oltre 90 anni di storia alle spalle, sta crescendo dopo un periodo di rilancio seguito alla crisi, al “salvataggio” con un finanziamento pubblico-privato e, nel 2021, alla costituzione di una newco con due soci: Investcorp al 51% e Invitalia al 49 per cento.

Loading...

Agli indicatori economici positivi nel 2023 si sono affiancati dati occupazionali in crescita: «Per far fronte dell’aumento della capacità produttiva, al netto delle uscite abbiamo assunto 35 persone, più di quante ne avessimo preventivato – continua Brandazzo –. Si tratta principalmente di operai, anche senza esperienza». Da qui l’esigenza di «creare una scuola interna per formare nuove leve in collaborazione con gli istituti formativi di Mantova».

L’azienda sta accelerando sul business internazionale con un focus sulla Cina: «Abbiamo in programma l’apertura di 15 negozi diretti entro il 2026 e, in contemporanea, apriranno 4 negozi in franchising di cui due quest’anno».Tra i mercati promettenti anche il Medio Oriente, con in testa Emirati e Arabia Saudita (verrà inaugurato un monomarca a Riyadh nel secondo semestre). Tra le priorità dell’azienda – che lo scorso anno aveva lanciato la capsule Circle di Paul Surridge – c’è anche la sostenibilità: «Va oltre la collezione, è un pilastro del nostro Dna. Quest’anno presenteremo il primo bilancio di sostenibilità».

www.ilsole24ore.com/moda

Le foto della collezione Corneliani