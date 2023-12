Corno d’Africa, così l’Etiopia vuole lanciare la sua Borsa nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Se ne parla da anni. Ora i ritmi del debutto si sono intensificati e l’intera partita dovrebbe chiudersi in qualche mese. Addis Abeba sta accelerando sul debutto dell’Ethiopian Securities Exchange (ESX), la prima borsa valori nella storia dell’Etiopia e la 30esima su scala continentale. Il lancio del listino è atteso entro la prima metà del 2024 nella stessa «Addis», già sede dell’Unione africana e della Commissione economica per l’Africa dell’Onu. Fonti interpellate dal Sole 24 Ore parlano di una scadenza massima a maggio o giugno, in un’operazione gestita da realtà sotto il controllo dell’esecutivo locale (Ethiopian stock exchange, Ethiopian capital market authority e Ethiopian investment holding) e la consulenza legale dello studio italiano BonelliErede.

Il timore di alcuni osservatori è che si parli soprattutto di un annuncio a effetto, con l’obiettivo di distogliere l’attenzione dalle turbolenze di un Paese reduce da una guerra civile e sull’orlo di un nuovo conflitto interno. La speranza è che l’ESX, come viene abbreviata, ridia respiro all’economia nazionale e favorisca l’apertura ai mercati di un’economia tanto in crescita quanto appesantita da un eccesso di controllo statale.

Loading...

Gli obiettivi di raccolta e la crescita dei listini africani

L’ambizione del governo è che l’ESX esordisca con un capitale sociale di 900 milioni di birr etiopi, equivalente a circa 15 milioni di euro, con una raccolta spartita fra un 25% in arrivo da fondi pubblici e il restante 75% garantito da privati. Il successo dell’operazione dovrebbe chiarirsi in fretta, visto che la fase di raccolta è scattata a metà novembre e si chiuderà a metà gennaio 2024. Negli obiettivi dichiarati dal governo, il listino si rivolge sia a imprese di taglia piccola e media che ai colossi a controllo pubblico come il vettore Ethiopian Airlines o il gruppo delle telecomunicazioni Ethio Telecom, intenzionato a cedere una quota pari al 10% del suo capitale. La società di consulenza Kpmg sta lavorando all’ipotesi di quotazione di cinque grosse società a controllo pubblico, una lista che potrebbe ampliarsi in parallelo al listino etiope.

L’ondata di privatizzazioni ricalca la linea annunciata dal premier Abiy Ahmed nella fase ascendente della sua carriera, quella consacrata dal Nobel per la Pace nel 2019 e le aspettative sulla virata liberal impressa a economia e politica nei primi anni di potere. Un’immagine distantissima da a quella di oggi, dopo il trauma della guerra civile con il Tigray e l’involuzione autocratica che si è ripercossa - anche - sui piani di apertura di una delle prime cinque economie africane per Pil. Gli scenari non sono dei più ottimistici. Addis Abeba si ritrova sull’orlo di tensioni simili con gli Amara, il suggello di un processo di pacificazione incompiuto con lo stesso Tigray e delle fibrillazioni che scandiscono i suoi rapporti internazionali. L’ultima scintilla è scattata con l’affondo di Abiy sul «diritto» di Addis Abeba a uno sbocco sul Mar Rosso, provocazione che ha surriscaldato nuovamente i rapporti con l’Eritrea e si aggiunge alla contesa con l’Egitto sulla maxi-diga della Rinascita sulle acque del Nilo.

L’impatto della Borsa e la competizione con il Kenya

La spinta sul debutto borsistico di Addis Abeba viene criticata da alcuni osservatori come un annuncio a effetto del premier, uno slancio di grandeur che distragga le cronache dal nervosismo interno ed esterno al secondo Paese più popoloso dell’Africa. Ma lo stesso listino di «Addis» può ridare fiato all’economia locale e ampliare l’offerta di piazze finanziarie nel Continente, irrobustendo un mercato che resta atrofico e monopolizzato da una manciata di listini. L’Africa conta oggi un totale di 29 borse, con una capitalizzazione complessiva di oltre 1000 miliardi di dollari che si concentra soprattutto su pesi massimi come il Johannesburg Stock Exchange in Sudafrica.