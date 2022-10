Corolla Cross, ibrida per tutti i terreni: la formula ruote alte firmata Toyota

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Un altro modello a ruote alte entra a far parte della gamma Toyota. È completamente nuovo e porta il nome di Corolla Cross, declinazione a ruote alte della famosa vettura giapponese.

Si posiziona nel segmento dei C-suv (il più affollato nel mercato Europeo) e nella gamma prende posto tra C-HR e Rav4. La nuova vettura vuole essere un’alternativa soprattutto ai modelli di passaporto tedesco e francese

Loading...

Basato sulla piattaforma Tnga-C (la stessa di Prius, C-HR e, ovviamente, Corolla), è disponibile sia a trazione integrale che anteriore, al momento del lancio viene proposto in un’unica motorizzazione ibrida 2 litri da 197 cv che porta a battesimo la quinta generazione della tecnologia full hybrid. I consumi dichiarati sono 5,1 litri/100 km e anche quelli reali sono abbastanza in linea. Mentre per quanto riguarda le emissioni, la casa dichiara 114 g/100 CO2.

Stile europeo. Corolla Cross è costruita in Giappone ma il design mostra tratti di chiara ispirazione europea. È una world Car assemblata e venduta in molti paesi del mondo. Il motore è l'ultima evoluzione del full hybrid Toyota e assicura bassi consumi.

Corolla Cross è disponibile in due allestimenti: trend e lounge, più un “sotto-allestimento” del top di gamma, il lounge light, con una dotazione più limitata studiato per rendere più rapide le consegne in questo momento dove scarseggiano chip e componenti.

Le sue dimensioni sono compatte ma ben gestite per ottimizzare lo spazio interno. Lungo 4.460 mm, largo 1.825 mm, alto 1.620 mm e con una passo di 2.640 mm che permette ai passeggeri posteriori di avere spazio per le ginocchia. La capacità di carico è di 425 litri (390 per la versione a quattro ruote motrici) e può raggiungere i 1.359 litri abbassando lo schienale dei sedili posteriori.