Coronabond, Calenda e i sindaci ai tedeschi: Olanda senza etica, voi smemorati sulla guerra

Il riferimento ai debiti di guerra e alla Germania nazista

Calenda e gli altri firmatari ricordano poi come 21 paesi («tra cui Francia, Italia, Spagna e Belgio») consentirono alla Germania di «dimezzare il debito e dilazionare i pagamenti» all’indomani del conflitto bellico. «Il debito della Germania dopo il 1945 era di 29,7 miliardi di marchi di allora - si legge - La Germania non avrebbe mai potuto pagare». Gli italiani sono «orgogliosi» di quella scelta, si legge nella lettera, prima di ribadire che i covonabond non prevedono meccanismi di mutualizzazioen del debito e invitare «gli amici tedeschi» a prendere posto con «i grandi paesi europei».

