Coronavirus, 100mila studenti italiani all’estero: da Erasmus all’università in Usa, 10 cose da sapere per fronteggiare l’emergenza

3. Come comportarsi se il proprio figlio sta frequentando una boarding school in UK, principale destinazione dei ragazzi italiani che vogliono conseguire un International Baccalaureate (IB) o una maturità inglese (A-levels)?

Le scuole in UK sono ancora aperte anche se da calendario scolastico è prevista una chiusura per il lungo break di primavera dal 27 marzo al 20 aprile. Quindi, visto anche l'attuale orientamento del Governo, difficilmente le scuole chiuderanno prima. Il vero tema è il rientro dopo queste vacanze primaverili, dal momento che molte scuole hanno fatto presente alle famiglie italiane che al rientro a scuola dall'Italia gli studenti italiani devono essere messi in quarantena; per evitare questa situazione, le scuole hanno consigliato ai ragazzi di fermarsi in UK sotto la vigilanza di un custode (guardian) o di un genitore e in certi casi hanno offerto la possibilità di usufruire di alloggi gestiti dalle scuole stesse.

La posizione del Governo britannico ha generato però preoccupazione nelle famiglie italiane che si stanno sempre più orientando verso il rientro in Italia dei loro figli.

Se per lo studente che frequenta il primo anno dell'ultimo biennio questo potrebbe non comportare problemi particolari, perché si può concordare con la scuola un programma didattico da remoto, per lo studente del secondo e ultimo anno, soprattutto per chi avrà gli esami IB dal 30 aprile al 22 maggio, potrebbe costituire un problema da affrontare con anticipo. Non è infatti garantito, visto l'evolversi della situazione, che questi studenti possano poi rientrare in tempo per sostenere gli esami IB – tenendo conto che dovranno fare anche la quarantena.

«Il nostro suggerimento - dicono Padula e Turazza - è di vagliare attentamente le opzioni, concordare ogni passo con le singole scuole ed eventualmente verificare la disponibilità di scuole IB sul suolo italiano a ospitare i ragazzi per sostenere gli esami finali».

Sul sito dell'International Baccalaureate si può trovare l'elenco completo delle 27 scuole autorizzate ad amministrare questo prestigioso diploma internazionale in Italia. Per chi deve invece sostenere gli esami A-levels (da metà maggio a metà giugno) occorre valutare il da farsi ancora più attentamente perché gli esami vanno sostenuti in UK.



CORONAVIRUS / Tutto quello che c’è da sapere

4. Cosa suggerire se il proprio figlio sta facendo l'università all'estero in Europa?

Stiamo assistendo in tutto il mondo a una progressiva chiusura delle università con il passaggio alla didattica online. Il fenomeno, partito in Asia ancora prima del Covid-19 per i disordini di Hong Kong, si è esteso in modo importante. Resistono oggi alcuni baluardi come poche università olandesi e inglesi, che non resisteranno però a lungo prima di cessare le lezioni frontali. Il suggerimento è di essere pronti a rientrare, monitorando anche lo stato dei voli internazionali, perché le comunicazioni da parte delle università si stanno susseguendo. Trattandosi di maggiorenni, in alcuni casi con un alloggio proprio, lo studente potrà sempre decidere di fermarsi anche se la raccomandazione di quasi tutte le università è di rientrare nel proprio paese.

5. Cosa cambia invece se lo studente sta facendo l'università negli Stati Uniti?

Anche negli Stati Uniti le università stanno passando progressivamente alla modalità online a partire da Stanford e Washington University seguite a ruota dalle Ivy League Harvard, Princeton e Columbia per poi estendersi alla quasi totalità nelle ultime ore.

La chiusura delle università americane è stata repentina e inaspettata quando ancora il Presidente Trump stava tenendo bassi i toni sul Covid-19. Le comunicazioni delle università nei confronti degli studenti internazionali non sono state né univoche né esaustive, soprattutto sul tema cruciale del visto studentesco e della sua validità qualora lo studente uscisse dagli Stati Uniti per un tempo superiore a quello consentito (5 mesi).

Le università non hanno ancora ricevuto delle indicazioni chiare da parte dello Student and Exchange Visitor Program (SEVP), l'ente che governa le norme degli studenti stranieri negli Stati Uniti. Molti studenti sono partiti per raggiungere l'Italia senza avere certezze sulle eccezioni che dovrebbero essere adottate vista la situazione straordinaria rispetto alle norme attuali per il rientro in Usa.

Per chi decide di rimanere, gli unici studenti ai quali è stata garantita una sistemazione on campus da parte della maggior parte delle università sono proprio gli italiani, i cinesi e quelli provenienti dalle aree ad alto rischio (level 3). Inoltre, le università hanno raccomandato di non lasciare il paese a tutti gli studenti che avevano già avviato le pratiche per il permesso di lavoro opzionale (Optional Practical Training - OPT) che gli studenti utilizzano per gli stage estivi e per il primo impiego in Usa successivo alla laurea.

«Il suggerimento - raccomandano Padula e Turazza - è anche qui di seguire le indicazioni degli uffici dedicati agli studenti internazionali e in particolare degli uffici che sovrintendono i visti per non incorrere in rischi e cavilli burocratici. Per chiunque decidesse di fermarsi negli Stati Uniti sia sul campus sia in abitazioni proprie, raccomandiamo di registrare la loro presenza presso le università, di controllare le proprie coperture assicurative mediche e di tenere presente l'accordo tra l'Ambasciata italiana e Alitalia sui voli di rientro garantiti sino al 13 aprile».

6. Cosa deve fare chi non ha ancora completato le domande di ammissione per le università internazionali con ingresso a settembre 2020?

Molti studenti sono ancora nei tempi corretti per fare domanda a università all'estero (soprattutto Spagna, Olanda, Francia), ma a causa della chiusura delle scuole italiane hanno difficoltà nel reperire lettere di referenze da parte dei singoli professori e le pagelle tradotte in inglese e timbrate dalla segreteria della scuola di provenienza, indispensabili per il completamento e la validità della domanda di ammissione.

«Il nostro consiglio - dicono Padula e Turazza - è di contattare l'ufficio ammissioni delle singole università (Undergraduate Admissions Office) chiedendo l'autorizzazione a inviare la domanda seppur incompleta garantendo di ultimarla non appena le scuole riprenderanno un'attività regolare. Si può inoltre proporre di inviare nel frattempo le pagelle originali in italiano con una traduzione effettuata da un traduttore certificato».

7. Come si può ovviare al fatto che sono stati cancellati molti test di ammissione alle università?

Anche su questo fronte stiamo assistendo alla cancellazione progressiva di molti test di ingresso alle università internazionali (SAT, ACT e test propri delle singole università). In relazione ai test delle università, queste si stanno organizzando per offrirne una versione online in tempi brevi come per esempio sta facendo la IE University di Segovia e Madrid.

Per quanto riguarda i test standardizzati richiesti da quasi tutte le università americane e da molte europee (SAT e ACT), ci si augura che non vengano cancellate anche le prossime sessioni estive di maggio, giugno, luglio e agosto. Per maggiori informazioni sulle date internazionali bene monitorare i siti di College Board per l'SAT .