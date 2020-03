Coronavirus, 17 morti sotto i 50 anni Il 71,1% dei decessi è avvenuto in Lombardia, il 17,3% in Emilia Romagna, il 3,9% in Veneto di Nicoletta Cottone

Il trasporto di un paziente affetto da coronavirus (Ansa)

2' di lettura

«Non dobbiamo mollare». Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha lanciato un appello ai cittadini italiani per combattere il coronavirus che sta mietendo vittime in Italia (2.978 decessi dall’inizio della pandemia in Italia). «Dobbiamo mantenere le misure - ha precisato - se vogliamo vedere davvero degli effetti e proteggere le nostre persone più anziane». L’Istituto ha reso noto il report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti risultati positivi a Covid-19, realizzato in base ai dati aggiornati al 17 marzo.

Il 71% dei decessi in Lombardia

Il 71,1% dei decessi è avvenuto in Lombardia, il 17,3% in Emilia Romagna, il 3,9% in Veneto. L’età media dei pazienti deceduti, positivi al Covid-19 è di 79,5 anni. Le donne che hanno perso la vita rappresentano il 30% dei decessi. L’età media dei pazienti che hanno contratto il coronavirus è di 63 anni.

Diciassette morti di età inferiore ai 50 anni

Il report registra 17 morti di età inferiore ai 50 anni, di questi cinque avevano meno di 40 anni: erano tutti di sesso maschile, tra i 31 e i 39 anni, con gravi patologie pre-esistenti (cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

LA GEOGRAFIA DEI DECESSI

La trasmissione del virus

L’indagine epidemiologica dell’Istituto segnala che, a parte i primi tre casi registrati nel Lazio, la trasmissione dell’infezione è avvenuta in Italia. L’età media dei pazienti positivi al virus e deceduti è più alta di 17,5 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno solo contratto l’infezione (80.5 anni deceduti, 63 anni per chi ha contratto il Covid-19).



NUMERO DI DECESSI Per fascia d'età (Fonte: Iss)

Le complicanze

L’insufficienza respiratoria è stata la complicanza più comune osservata dall’Iss, riscontrata nel 97,2% di casi, seguita dal danno renale acuto (27,8%), dal danno cardiologico (10,8%) e dalla sovrainfezione (10,2%). Rapidissimo l’iter della malattia. L’Iss ha calcolato i giorni che passano dall’insorgenza dei sintomi al decesso: otto in tutto, quattro dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale e quattro dal ricovero in ospedale al decesso. Il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è risultato di un giorno più lungo in coloro che venivano trasferiti in rianimazione rispetto a chi non lo era.