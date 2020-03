Coronavirus, 290 scienziati italiani chiedono più test: «Laboratori di ricerca pronti»

Elenco ocmpleto delle adesioni:

Prof. Ruggero De Maria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof. Andrea Graziani, Università degli Studi di Torino

Prof. Giovanni Giuliano, ENEA Centro Ricerche Casaccia, Santa Maria di Galeria RM, Prof. Emilio Hirsch, Università degli Studi di Torino

Prof. Gioacchino Natoli, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milano

Prof. Pier Giuseppe Pelicci, Direttore Area Ricerca, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milano, Prof. Giorgio Stassi, Università degli Studi di Palermo, Prof. Paolo Vineis, Imperial College, London, Dott. Giovanni Apolone, Direttore Scientifico, Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS, Milano, Prof. Fabio Blandini, Direttore Scientifico, IRCCS Mondino Foundation, Pavia, Dott. Gerardo Botti, Direttore Scientifico, Istituto dei Tumori IRCCS, Napoli , Prof. Placido Bramanti Direttore Scientifico, Bonino Puleio Neurolesi IRCCS, Messina., Prof. Carlo Caltagirone, Direttore Scientifico, Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma, Prof. Maria Chiara Carrozza, Direttore Scientifico, Fondazione Don Carlo Gnocchi IRCCS, Milano, Prof. Fabio Ciceri, Coordinatore Ricerca Clinica, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico, Istituto Regina Elena IRCCS, Roma, Dott. Pier Giulio Conaldi, Direttore Scientifico, ISMETT IRCCS, Palermo, Dott. Massimo Costantini, Direttore Scientifico AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, Prof. Bruno Dallapiccola, Direttore Scientifico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS, Roma

Dott. Massimo Fini, Direttore Scientifico San Raffaele Pisana IRCCS, Roma

Dott.ssa Silvia Franceschi, Direttore Scientifico, Centro di Riferimento Oncologico IRCCS, Aviano, Prof. Luigi Frati, Direttore Scientifico, Neuromed IRCCS, Pozzilli (IS), Prof. Gian Franco Gensini, Direttore Scientifico, Multimedica IRCCS, Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, IRCCS De Bellis, Bari, Prof.ssa Maria Paola Landini, Direttore Scientifico Istituti Ortopedico Rizzoli IRCCS, Bologna, Prof. Raffaele Lodi, Direttore Scientifico, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna IRCCS – AUSL BO, Bologna, Prof. Dante Mantini, Direttore Scientifico, San Camillo IRCCS, Venezia, Prof. Alberto Mantovani, Direttore Scientifico, Istituto Clinico Humanitas IRCCS, Rozzano (MI), Prof. Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico, Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la

Cura dei Tumori IRCCS, Meldola, Prof. Aldo Morrone, Direttore Scientifico, Istituto Dermatologico San Gallicano IRCCS, Roma, Prof. Piercarlo Muzzio, Direttore Scientifico, Ospedale Sacro Cuore Negrar IRCCS, Verona

Prof. Giuseppe Opocher, Direttore Scientifico, Istituto Oncologico Veneto IRCCS, Padova, Prof. Roberto Orecchia, Direttore Scientifico, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Angelo Paradiso, Direttore Scientifico, Ospedale Oncologico “Giovanni Paolo II” IRCCS, Bari, Prof. Giuseppe Remuzzi, Direttore Scientifico, Istituto Mario Negri IRCCS, Milano, Dott. Giandomenico Russo, Direttore Scientifico, Istituto Dermopatico dell'Immacolata IRCCS, Roma, Prof. Marco Salvatore, Direttore Scientifico, IRCCS SDN, Napoli, Prof.ssa Anna Sapino, Direttore Scientifico, Fondazione del Piemonte per l'Oncologia IRCCS, Candiolo

Prof. Giovanni Scambia, Direttore Scientifico, Policlinico Gemelli Roma

Prof. Alessandro Sgambato, Direttore Scientifico, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata IRCCS, Prof. Fabrizio Tagliavini, Direttore Scientifico, Istituto Neurologico Besta IRCCS, Milano, Prof.ssa Elena Tremoli, Direttore Scientifico, Istituto Cardiologico Monzino IRCCS, Milano, Prof. Antonio Uccelli, Direttore Scientifico Ospedale San Martino IRCCS, Genova, Prof. Angelo Luigi Vescovi, Direttore Scientifico, Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS, San Giovanni Rotondo (FG), Prof. Gianluca Vago, Presidente, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica IRCCS e Università degli Studi Milano, Prof. Sergio Abrignani, Direttore Scientifico, Istituto Nazionale Genetica Molecolare, Milano Prof. Phil Avner, Direttore, EMBL Monterotondo, Prof. Andrea Ballabio, Direttore Scientifico, TIGEM Napoli, Prof. Giuseppe Basso, Direttore Scientifico, Istituto Nazionale Genetica Molecolare, Torino, Dott. Giuseppe Biamonti, Direttore, Istituto di Genetica Molecolare, Pavia, Prof. Marco Foiani, Direttore Scientifico, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano

Prof. Pietro Forestieri, Presidente, CEINGE – Biotecnologie Avanzate, Napoli, Prof. Fabrizio Landi, Presidente, Toscana Life Sciences, Siena

Dott. Iain Mattaj, Direttore, Human Technopole, Milano, Prof.ssa Michela Matteoli, Direttore Scientifico, Istituto di Neuroscienze CNR, Pisa, Prof. Giorgio Metta, Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, Dott. Francesco Nicassio, Direttore, Center for Genomic Science of IIT@SEMM, Milano

Prof. Alessandro Quattrone, Direttore, Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO, Trento, Prof. Rosario Rizzuto, Rettore, Università degli Studi di Padova, Prof. Luca Scorrano, Direttore Scientifico, Istituto Veneto di Medicina Molecolare e Università, Prof. Antonio Simeone, Direttore, Istituto di Genetica e Biofisica “A. Buzzati Traverso” CNR, Napoli, Prof.ssa Antonella Viola, Direttore Scientifico, Istituto di Ricerca Pediatrica, Fondazione Città della Speranza, Padova, Prof.ssa Myriam Alcalay, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Prof. Francesco Annunziato, Università degli Studi di Firenze, Dott. Bruno Amati, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Amedeo Amedei, Università degli Studi di Firenze, Prof. Antonio Amoroso, Università degli Studi di Torino, Dott. Ivan Arisi, Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini, Roma, Dott.ssa Angela Bachi, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof.ssa Simonetta Baraldo, Università degli Studi di Padova, Dott. Massimo Barberis, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Alberto Bardelli, Università degli Studi di Torino, Prof. Luca Battistini, Vice-Direttore Scientifico, Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma, Prof.ssa Diana Bellavia, Sapienza Università di Roma, Dott. Loris, Bernard, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Prof. Marco E. Bianchi, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Prof. Stefano Biffo, INGM e Università degli Studi di Milano, Prof. Federico Bizzarri, Sapienza Università di Roma, Dott. Giovanni Blandino, Istituto Regina Elena IRCCS, Roma, Prof. Francesco Blasi, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Dott.ssa Alessandra Boletta, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Dott.ssa Tiziana Bonaldi, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Bernardo Bonanni, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Marina Bouché, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Irene Bozzoni, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Simona Bonavita, Università degli Studi della Campania, Dott.ssa Dana Branzei, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof. Vincenzo Bronte, Università degli Studi di Verona, Prof.ssa Benedetta Bussolati, Università degli Studi di Torino, Prof. Federico Bussolino, Istituto di Candiolo IRCCS – FPO, Prof. Gaetano Cairo, Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Antonella Calogero, Sapienza Università di Roma

Prof. Raffaele A. Calogero, MBC Centro di Biotecnologie Molecolari, Torino

Prof.ssa Gianna Camiciottoli, Università degli Studi di Firenze, Dott. Stefano Campaner, Center for Genomic Science of IIT@SEMM, Milano

Prof.ssa Giuseppina Campisi, Università degli Studi di Palermo, Prof.ssa Annalisa Capuano, Università degli Studi della Campania, Dott. Simone Cardaci, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Prof. Mauro Giovanni Carta, Università di Cagliari, Prof. Antonio Cascio, AOU Policlinico “P. Giaccone”, Palermo, Dott. Stefano Casola, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof. Marco A. Cassatella, Università degli Studi di Verona, Dott. Antonino Cattaneo, Scuola Normale Superiore di Pisa

Dott. Ugo Cavallaro, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Alessandro Cellerino, Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Gianni Cesareni, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Prof.ssa Paola Chiarugi, Università degli Studi di Firenze, Dott.ssa Susanna Chiocca, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott.ssa Giovanna Chiorino, Fondazione Edo ed Elvo Tempia, Biella, Prof. Amedeo Columbano, Università degli Studi di Cagliari, Prof. Paolo Comoglio, Università degli Studi di Genova, Prof. Andrea Crisanti, Università degli Studi di Padova

Prof. Vittorio Colantuoni, Università del Sannio, Benevento, Prof.ssa Nicoletta Colombo, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Marco Cosentino Lagomarsino, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof. Giulio Cossu, University of Manchester, Dott. Mario Costa, CNR Istituto di Neuroscienze, Pisa, Prof.ssa Paola Costelli, Università degli Studi di Torino, Prof. Emanuele Cozzi, Università degli Studi di Padova

Prof. Federico Cozzolino, Università degli Studi di Firenze, Prof.ssa Mara D'Onofrio, Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini, Roma, Prof. Ottavio De Cobelli, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Michele De Bortoli, Università degli Studi di Torino, Prof. Elena De Falco, Sapienza Università di Roma, Dott. Vittorio de Franciscis IEOS CNR, Napoli, Prof. Vincenzo De Laurenzi, Università “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara, Prof. Filippo De Marinis, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Tommaso De Pas, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Vito De Pinto, Università degli Studi di Catania, Prof.ssa Marina De Tommaso, Università degli Studi di Bari, Prof.ssa Lucia Del Mastro, Università degli Studi di Genova, Prof. Giannino Del Sal, Università degli Studi di Trieste

Prof.ssa Elisabetta Della Valle, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Prof.ssa Silvia Deaglio, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Paola Defilippi, Università degli Studi di Torino, Prof. Massimo Delfabbro, Università degli Studi di Milano, Prof. Massimo Delledonne, Università degli Studi di Verona, Prof. Ferdinando Di Cunto, Università degli Studi di Torino, Prof. Pier Paolo Di Fiore, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Prof. Vito Di Marco Università di Palermo

Prof.ssa Lucia Di Marcotullio, Sapienza Università di Roma, Dott.ssa Cristina Di Primio, Scuola Normale Superiore di Pisa, Prof. Giorgio Dieci, Università degli Studi di Parma, Dott. Ylli Doksani, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Dott.ssa Federica Facciotti, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Maurizio Fanciulli, Istituto Regina Elena IRCCS, Roma, Prof. Mirco Fanelli, Università di Urbino

Prof. Francesco Fazi, Sapienza Università di Roma, Prof. Nicola Fazio, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Francesco Ferrari, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof.ssa Elisabetta Ferretti, Sapienza Università di Roma, Dott. Pier Francesco Ferrucci, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Nicoletta Filigheddu, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, Prof. Antonio Filippini, Sapienza Università di Roma, Prof. Giacomo Frati, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Giulia Frisso, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Prof. Uberto Fumagalli Romario, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Daniela Furlan, Università degli Studi dell'Insubria, Varese, Dott. Davide Gabellini, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Dott.ssa Viviana Galimberti, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Ferruccio Galletti, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Prof.ssa Emanuela Galliera, Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Maria Giovanna Gandolfi, Università di Bologna, Prof.ssa Tina Garofalo, Sapienza Università di Roma, Prof Carlo Gaudio, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Paola Gazzaniga, Sapienza Università di Roma, Prof. Mario Giannoni, Università Degli Studi Dell'Aquila, Prof.ssa Ida Giardino, Università di Foggia, Prof.ssa Silvia Giliani, Università degli Studi di Brescia, Prof. Giuseppe Giannini, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Silvia Giordano, Università degli Studi di Torino, Dott.ssa Corinna Giorgi, Fondazione EBRI-Rita Levi Montalcini, Roma, Dott. Alessandro Giuffrè, Istituto di Biologia e Patologia Molecolari, CNR, Roma, Prof.ssa Angela Gismondi, Sapienza Università di Roma, Prof. Agostino Gnasso, Università Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Lucio Gnessi, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Riccarda Granata, Università degli Studi di Torino, Prof. Giovanni Luca Gravina, Università Degli Studi Dell'Aquila, Prof.ssa Bruna Guida, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dott.ssa Kristina Havas, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof.ssa Concetta Irace, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Prof. Luigi Iuliano, Sapienza Università di Roma, Prof. Raffaele Izzo, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dott.ssa Luisa Lanfrancone, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Laura Lasagni, Università degli Studi di Firenze, Dott.ssa Patrizia Lavia, Institute of Molecular Biology and Pathology, Prof.ssa Elena Lazzeri, Università degli Studi di Firenze

Dott. Tommaso Leonardi, Center for Genomic Science of IIT@SEMM, Milano, Prof. Giuseppe Lembo, Sapienza Università di Roma, Prof. Valter Longo, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano e University of Southern, California, Prof. Giovanni Luca, Università degli Studi di Perugia, Prof.ssa Michaela Luconi, Università degli Studi di Bologna

Dott. Alberto Magi, Università degli Studi di Firenze, Dott. Marco Mainardi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Dott.ssa Francesca Malerba, Fondazione EBRI Rita Levi-Montalcini, Roma, Prof.ssa Florence Michele Malisan, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Prof.ssa Rita Mancini, Sapienza Università di Roma, Prof. Paolo Manunta, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Dott.ssa Marina Mapelli, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Cinzia Marchese, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Silvia Marsoni, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Prof.ssa Miriam Martini, Università degli Studi di Torino, Prof. Giuseppe Matullo, Università degli Studi di Torino, Prof. Domenico Mavilio, Università degli Studi di Milano Statale, Dott. Luca Mazzarella, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Enzo Medico, Istituto di Candiolo IRCCS – FPO, Dott. Giovanni Meli, Fondazione EBRI-Rita Levi Montalcini, Roma, Prof.ssa Silvia Migliaccio, Università degli Studi di Roma, Prof. Saverio Minucci, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Prof. Michele Miragoli, Università degli Studi di Parma, Dott. Ansarin Mohssen, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano,Prof. Michele Morgante, Università degli Studi di Udine

Prof.ssa Rosa Maria Moresco, Università Milano Bicocca,Prof. Carmine Morisco, Università degli Studi di Napoli “Federico II”,Prof. Andrea Mozzarelli, Università di Parma,Prof. Antonio Musarò, Sapienza Università di Roma,Dott.ssa Giovanna Musco, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano,Prof. Marco Muzi Falconi, Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Chiara Napoletano, Sapienza Università di Roma, Prof. Massimo Negrini, Università degli Studi di Ferrara, Prof.ssa Clara Nervi, Sapienza Università di Roma, Dott. Luigi Nezi, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Michele Nicolò, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Prof. Franco Nolè, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Salvatore Oliviero, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Assunta Pandolfi, Università “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara, Prof.ssa Paola Panina, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Prof.ssa Silvia Parapini, Università degli Studi di Milano, Prof. Diego Pasini, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Dott. Sebastiano Pasqualato, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano

Prof. Gianandrea Pasquinelli, Università degli Studi di Bologna, Dott.ssa Rita Passerini, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Salvatore Pece, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università di Milano

Prof.ssa Giuliana Pelicci, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara, Dott. Mattia Pelizzola, Center for Genomic Science of IIT@SEMM, Milano, Dott. Fabio Penna, Università degli Studi di Torino, Prof. Giovanni Pennisi, Università degli Studi di Catania, Prof. Graziano Pesole, Università degli Studi di Bari, Prof.Vincenzo Petrozza, Sapienza Università di Roma, Prof. Adriano Piattelli, Università “G. d'Annunzio” Chieti-Pescara, Dott. Piero Picci, Presidente, Italian Sarcoma Group, Prof.ssa Marie-Pierre Piccinni, Università degli Studi di Firenze, Prof. Paolo Pillastrini, Università di Bologna, Prof. Roberto Piva, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Agnese Po, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Valeria Poli, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Simona Polo, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Milano, Dott. Paolo E. Porporato, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Cristina Prandi, Università degli Studi di Torino, Prof.ssa Armanda Puglioni, Università Politecnica delle Marche, Prof. Fabio Pulcinelli, Sapienza Università di Roma, Prof. Rino Rappuoli, GSK Vaccines, Siena, Prof.ssa Stefania Recalcati, Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Lia Rimondini, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Prof.ssa Maria Rita Rippo, Università Politecnica delle Marche

Prof. Menico Rizzi, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Prof.ssa Paola Romagnani, Università degli Studi di Firenze, Prof. Sergio Romagnani, Università degli Studi di Firenze, Prof. Mario Romano, Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara, Dott. Luca Rotta, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Michele Rubini, Università degli Studi di Ferrara, Prof. Antonio Russo, Università degli Studi di Palermo, Dott. Stefano Santaguida, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Dott.ssa Maria Scatolini, Fondazione Tempia, Biella, Dott. Martin Schaefer, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Maria Vittoria Schiaffino, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Prof. Sebastiano Sciarretta, Sapienza Università di Roma

Dott.ssa Cristina Scielzo, Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Prof. Giorgio Scita, Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Isabella Screpanti, Sapienza Università di Roma

Prof. Guido Serini, Istituto di Candiolo IRCCS – FPO, Prof.ssa Alessandra Soriani, Sapienza Università di Roma, Prof. Lorenzo Spaggiari, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Dott. Alessandro Stella, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dott. Luca Tamagnone, Fondazione Policlinico Gemelli, Roma, Prof. Corrado Tarella, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof.ssa Daniela Taverna, Università degli Studi di Torino, Prof. Giuseppe Terrazzano, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Prof. Giuseppe Testa, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS e Università degli Studi di Milano, Prof.ssa Matilde Todaro, Università degli Studi di Palermo, Prof.ssa Chiara Tonelli, Università degli Studi di Milano, Dott.ssa Daniela Toniolo, DIBIT Ospedale San Raffaele IRCCS, Milano, Dott. Salvatore Ulisse, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Donatella Valente, Sapienza Università di Roma, Prof.ssa Mary Anna Venneri, Sapienza Università di Roma, Dott. Alessandro Vercelli, Istituto Nazionale di Neuroscienze, Torino, Prof. Paolo Veronesi, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Giuseppe Viale, Istituto Europeo di Oncologia, IRCCS, Milano, Dott. Alessandro Viegi, Scuola Normale Superiore di Pisa, Dott.ssa Rosella Visintin, Istituto Europeo di Oncologia IRCCS, Milano, Prof. Pasquale Vito, Università del Sannio e Genus Biotech, Benevento, Dott.ssa Claudia Voena, Università degli Studi di Torino, Prof. Alessandro Weisz, Università degli Studi di Salerno, Prof.ssa Barbara Zavan, Università degli Studi di Ferrara, Prof.ssa Alessandra Zingoni, Sapienza Università di Roma