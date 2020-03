Coronavirus, 35mila pompieri nei Comuni per igienizzare strade e locali pubblici Circolare a tutti i comandi sul territorio del capo del corpo dei Vigili del fuoco Fabio Dattilo: «Supportare i Sindaci per l'attività di protezione civile» di Marco Ludovico

Come in ogni emergenza di protezione civile, i Vigili del fuoco scendono ora in campo per l’ epidemia Covid-19 . Da ieri, venerdì 20 marzo, tutti i comandi provinciali sono stati allertati: siete a disposizione di Comuni e prefetti, ha detto il Viminale. Il comandante del corpo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, ha diramato una comunicazione ai vertici sul territorio dove ricorda a tutti di essere «componente fondamentale del Sistema Nazionale di Protezione Civile». E che ci sono già state diverse «esigenze rappresentate dai sindaci di diversi Comuni attraverso l’Anci». In effetti il presidente dell’Associazione nazionale comuni d’Italia, il sindaco di Bari Antonio Decaro, è uno dei più impegnati nel sottolineare l’importanza di controlli e prevenzione. Nell’emergenza in atto i colloqui tra Decaro e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sono quotidiani.

Igienizzare locali pubblici e aree esterne

Il primo, forse il più urgente impegno assunto dai Vigili del Fuoco, è di disinfettare strade, luoghi aperti, locali pubblici, edifici come scuole, uffici, “aree esterne”. Le modalità sono indicate: «Con impiego di sostanze fornite dalle articolazioni della Protezione civile» ma anche «procedure indicate dagli uffici comunali o Arpa» le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Tutte le procedure dovranno essere fatte rispettando «le linee guida per la gestione del rischio operativo» già definite a livello centrale.

Un sistema appena collaudato

A Capannelle a Roma, nella sede storica delle scuole dei pompieri, è stata sperimentata con successo la riconversione delle autobotti antincendio in mezzi di igienizzazione. In pratica c’è stata la sostituzione del liquido, da acqua a soluzione in grado di sterilizzare o quantomeno eliminare la presenza delle forme virali come il Covid-19. Sottolinea l’ingegner Dattilo: «Abbiamo avuto un calo di richieste operative in altri settori, per esempio del 70% per gli incidenti stradali. Ma noi siamo in prima linea per ogni esigenza e vogliamo dare il nostro supporto ai Comuni che ce lo richiederanno».

Trasporti e assistenza logistica

L'azione dei Vigili del fuoco si svolgerà d'intesa con i prefetti, responsabili del coordinamento e del monitoraggio delle azioni sul territorio per il contenimento dell’epidemia. Potranno svolgere «assistenza al montaggio di materiale logistico di protezione civile anche a supporto delle strutture ospedaliere». Faranno sostegno e «assistenza alla popolazione per trasporto di medicinali e altro materiale urgente». Perfino un aiuto «alla gestione comunale delle persone senza fissa dimora».

L’esperienza dei nuclei Nbcr

Non tutti sanno che i Vigili del fuoco possono vantare tra le loro articolazioni i nuclei Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), specialisti «chiamati a intervenire in situazioni eccezionali” come si legge sul sito del ministero dell’Interno proprio quando esiste «un fondato pericolo di contagio». Ma la direttiva ai comandi inviata ieri mette la disponibilità dei pompieri a disposizione dei Comuni anche per un'azione oggi più che mai essenziale: «Attività di informazione alla popolazione sui comportanmenti da adottare». Specie nei piccoli Comuni dove sono più numerosi gli anziani: i più esposti e i più indifesi.