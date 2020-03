Coronavirus, 4 accorgimenti anti-contagio per non toccarsi la faccia E’ il mantra delle autorità sanitarie: non toccatevi il volto senza aver lavato le mani. Ma non è così semplice, perché è un’abitudine innata. Qualche consiglio per farcela di Enrico Marro

«Non mi tocco la faccia da settimane, mi manca», ha scherzato Trump davanti ai molto meno allegri top manager delle compagnie aeree statunitensi in un recente vertice sul coronavirus. E subito sui social è partito lo sfottò con migliaia di foto di “The Donald” che proprio negli ultimi giorni si tocca continuamente il viso. Non da meno è stata la responsabile sanitaria della Contea di Santa Clara, in California: è diventato virale il video il cui avverte i cittadini di non toccarsi la faccia, salvo poi leccarsi le dita per girare i fogli che tiene in mano.

«Non toccatevi il volto»

Quella di non toccarsi la faccia (in particolare occhi, naso e bocca) con le mani senza averle lavate è una delle principali misure di prevenzione contro il coronavirus, come ripetono da settimane - tra gli altri - l’Organizzazione mondiale della Sanità e l’Istituto Superiore di Sanità. Sembra facile, ma non lo è per niente. Non è semplice perché toccarsi il volto è un meccanismo naturale, inconscio e automatico, in particolare quando siamo in stato di ansia o stress.

Un gesto naturale e istintivo

Come conferma uno studio scientifico condotto nel 2014 dai ricercatori delle università di Lipsia e Jena, toccarsi il volto serve all’essere umano per gestire lo stress e aiutare la memoria. Un altro studio pubblicato nel 2015 dall’American Journal of Infection Control ha monitorato gli studenti di medicina di un’università australiana, scoprendo che in media si toccavano il viso 23 volte all’ora. Secondo lo psicologo Kevin Chapman, specialista di disturbi legati all’ansia, toccarsi la faccia rappresenta la consapevolezza del sé quando si è in presenza degli altri.

Si tratta di un gesto istintivo e naturale, insomma, che ora dobbiamo cercare di limitare per evitare il contagio da coronavirus. Come fare? Ecco qualche possibile accorgimento.

1. Occupa le mani con palline antistress o tienile intrecciate

Un primo modo può essere quello di tenere occupate le mani con qualcosa, tipo una pallina antistress, spiega la scienziata cognitiva Denise Cummins, oppure intrecciarle tra loro, o ancora intrecciare le braccia in modo da rendere impossibile il contatto delle mani con il volto.