Coronavirus, il 44% degli italiani è preoccupato di perdere il lavoro Nella fase attuale il contagio fa meno paura dal punto di vista sanitario ma crescono i timori per le conseguenze economiche derivate dalle azioni di contenimento di Nicola Barone

Quasi la metà degli italiani, il 44%, è preoccupata di perdere il lavoro a causa degli effetti generati dalla diffusione del coronavirus. È quanto emerge dall’Osservatorio Swg che ha sondato le opinioni della popolazione a poco più di un mese dallo scoppio dell’emergenza internazionale seguìta al focolaio cinese. Il dato sale (53%) se si considerano le persone convinte che la propria azienda o attività economica possa subire conseguenze negative.

Il giudizio sulla reazione

Alla domanda sul grado di accordo rispetto a come le nostre istituzioni sanitarie stanno gestendo la crisi, a larghissima maggioranza (68%) l’idea è che inizialmente c'è stato poco coordinamento tra Regioni e Governo, anche se ora va meglio. Si è agito di impulso, senza tenere conto dei possibili danni che si generavano sull'economia del Paese, secondo il 60% del campione. E per oltre la metà dei cittadini ( 55%) si sono creati danni al Paese ben più gravi rispetto a quelli che ci sarebbero stati con una maggiore diffusione del virus (60% tra gli occupati). Si trova in Lombardia la quota più ampia di chi considera eccessive le azioni messe in atto dalle autorità pubbliche. Se il dato nazionale si ferma al 22%, nella Regione del Nord dove si è registrata la diffusione più marcata del virus, l’asticella sale al 31%.

Le prime tre fasi

Per gli analisti di Swg nella prima fase (quella della diffusione iniziale dell'epidemia nella città di Wuhan e in Cina) l'opinione pubblica ha guardato con un certo distacco quel che accadeva. «La crescita dell'epidemia, unitamente alle immagini circa le azioni di contenimento svolte dalle autorità cinesi e alla decisione delle autorità italiane di chiudere i voli tra Italia e Cina, ha alimentato la paura per la pericolosità del virus». Così mano a mano sui media italiani cresce il risalto dato alla notizia e, simmetricamente, l’ansia da parte dei nostri connazionali. Nell'Osservatorio del 4 febbraio il 62% degli italiani si diceva preoccupato per il virus, il 37% dichiarava di avere cambiato alcune abitudini e il 49% esprimeva soddisfazione per l'operato del governo. I primi contagiati e i primi decessi segnano naturalmente un picco di preoccupazione e di ansia. «Le stesse azioni che avevano rassicurato quando erano state applicate alla Cina (quarantena e chiusura delle aree a rischio), applicate all'Italia creano una situazione di allarme tale da portare a veri e propri assalti ai supermercati con un crollo verticale della fiducia sul prossimo futuro»).

Le opinioni al momento

A fine febbraio «cambia radicalmente il mood comunicativo dei media, facendo proprie le preoccupazioni di amministratori e cittadini sugli effetti del virus rispetto all'economia locale e nazionale». Ed ecco che il contagio fa meno paura dal punto di vista sanitario (il 33% degli intervistati ritiene probabile subire il contagio e l'84% ritiene che in Italia non si arriverà a 500 decessi), ma crescono i timori per le conseguenze economiche derivate dalle azioni di contenimento.

