Coronavirus: superati i 10mila casi in Italia. 529 nuovi contagiati e 168 morti in più. In terapia intensiva ora sono in 877 (+144)

A livello provinciale, Bergamo, come detto prima, è l’area che presenta maggiori criticità, con un maggior numero di contagi nell’ultimo giorno, mentre a Milano si registrano 582 contagi totali (+86 casi). «Oggi - ha detto Gallera - sono 644 i posti in terapia intensiva per i pazienti Covid-19».

«La saturazione delle terapie intensive è sempre più alta – ha detto Gallera -, questo è il vero problema. Stiamo pensando di realizzare reparti in luoghi più ampi come spazi fieristici per accogliere i pazienti in via di dimissione». L’assessore al welfare lombardo ha evidenziato come i presidi ospedalieri di «Bergamo e Cremona siano ormai allo stremo».

Nuovo bando per medici e infermieri

«Oggi è stato pubblicato il Dl che rende più flessibili le assunzioni»: è partito da questo in conferenza stampa l'assessore al Welfare Giulio Gallera per annunciare che la Regione Lombardia «sta uscendo con un avviso per medici specializzati e infermieri».

L'avviso regionale riguarda i collaboratori coordinati e continuati, mentre per i contratti a tempo determinato saranno i singoli ospedali ad occuparsene. A disposizione ci sono «200 specializzati in anestesia e rianimazione» e da oggi «250 infermieri» che si laureeranno entro domani e che «contiamo di far entrare come forza lavoro».

