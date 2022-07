Coronavirus, 60.381 nuovi casi (-25,1% settimanale) e 199 decessi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 60.381 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 80.653 (-25,1%). Sono 296.304 i tamponi molecolari e antigenici registrati oggi. Giovedì scorso erano stati 366.000.

Il tasso di positività è oggi del 20,38% contro il 22,04% di 7 giorni fa (-7,5%). Il calo è dunque confermato, anche se da qualche giorno si osserva un rallentamento del calo percentuale per quanto riguarda la quota di tamponi positivi, che nell’ultima settimana ha fatto -13,4% rispetto alla precedente.

Le vittime sono 199 in un giorno, mentre una settimana fa erano state 157 (+26,8% in 7 giorni). Ancora in aumento. Negli ultimi 7 giorni (22-28 luglio) ci sono stati 1.111 decessi, in crescita del 20% rispetto alla settimana precedente (15-21 luglio).

Sono 49 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, mentre lo stesso giorno di una settimana fa erano stati 40 (+22,5%). Sono invece 406 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (18 meno di ieri), e i ricoverati nei reparti ordinari 10.911, rispetto a ieri 183 in meno.