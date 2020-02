Coronavirus: 636 morti, 31.161 i contagiati. S&P taglia al 5% il Pil 2020 della Cina

7:41 Aperta un’indagine dopo la morte del medico eroe

La Cina ha annunciato l'avvio di un'indagine dopo la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo lanciò inascoltato l'allarme sul coronavirus di Wuhan. Lo annuncia la Commissione per l'ispezione disciplinare, l'Anticorruzione del Partito comunista cinese (Pcc), spiegando in una nota che un team investigativo sarà inviato a Wuhan per “condurre un'indagine completa sulla questione relativa al dottore Li Wenliang riportata finora in modo ampio”.