Coronavirus: 74 le zone rosse, di cui ancora 45 in Emilia Romagna Meno trentadue. Con i dati sull’emergenza cononavirus in miglioramento diminuiscono le zone rosse, quelle dove sono sorti focolai dell’epidemia subito contenuti di Nicoletta Cottone

Coronavirus, ecco la trasmissibilità regione per regione

2' di lettura

Meno trentadue. I dati sull’emergenza cononavirus in miglioramento e diminuiscono le zone rosse, quelle dove sono sorti focolai specifici, un maker della capacità del sistema di contenere la diffusione del virus. La scorsa settimana le zone rosse erano 106, mentre questa sono 74, divise i sette regioni (Calabria, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, Umbria, Lazio, Abruzzo. Come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità, i focolai del contagio si sono spenti in 4 comuni della Basilicata (Moliterno, Tricarico, Irsina e Grassano) e in 3 comuni campani (Ariano Irpino, Paolisi, Saviano). Settantaquattro focolai in sette regoni, ha spiegato il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, è segno della capacità di individuare precocemente focolai e limitarli. Altissima l’attenzione sulla eventuale comparsa di nuovi focolai,

Venticinque zone rosse in meno in Emilia Romagna

Prosegue a passo lungo la lotta dell’Emilia Romagna al coronavirus. Rispetto alla rilevazione della scorsa settimana le zone rosse emiliane sono scese da 70 a 45. Dunque 25 comuni si sono liberati dalla morsa del coronavirus e sono tornati ad avere meno limiti rispetto ai paletti imposti dalla zona rossa. Ancora troppi i focolai nella regione, che impediscono un velere cambio di marcia sul fronte delle misure di contenimento.

CORONAVIRUS, ECCO LE 74 ZONE ROSSE D'ITALIA

Zone rosse per contenere l’epidemia

«Continueremo ad adottare l’istituzione delle zone rosse fra le misure per contenere l’epidemia», ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di

Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa organizzata dall'Istituto per fare il punto sulla situazione epidemiologica dell’emergenza coronavirus.

Per approfondire

● Fase 2, ecco quando possono scattare nuove zone rosse

● Coronavirus, ecco dove sono le 106 zone rosse d'Italia: 70 solo in Emilia Romagna