Coronavirus: 9 italiani su 10 «sognano» di lavorare all’estero. Ecco dove

Il Coronavirus non ferma gli italiani che sono sempre più disposti a varcare i confini nazionali per motivi di lavoro. Un trasferimento che - per effetto del boom dello smart working - potrebbe essere anche solo virtuale per i connazionali sempre più numerosi che sono alla ricerca di un impiego da remoto per aziende straniere senza una sede fisica in Italia.

Secondo il report di Boston Consulting Group “Decoding Global Talent, Onsite and Virtual”, su 209mila persone intervistate in 190 paesi a livello globale, il 90% dei lavoratori italiani si è detto disponibile a trasferirsi alla ricerca di opportunità di lavoro oltreconfine, un punteggio molto alto e un’inversione di tendenza che secondo lo studio si spiegherebbe con la difficile situazione attuale. Nel 2014 la percentuale era del 59%, scesa al 55% nel 2018.

Un trend in controtendenza rispetto a quello generale: se nel 2014 il 63,8% degli intervistati a livello globale voleva lavorare all’estero; nel 2018 la quota era scesa al 57,1% e nel 2020 al 50,4 per cento

Lavorare in smart working per aziende straniere

Ma non solo. Per effetto del boom dello smart working, sono numerosi anche gli italiani che sarebbero disposti a lavorare da remoto per aziende straniere senza una presenza fisica nel Paese: il 71% degli intervistati, 14 punti in più rispetto alla media globale (57%).

«Il Covid ha accentuato un fenomeno già avviato e ha favorito la transizione verso una nuova forma di mobilità - spiega Matteo Radice, managing director e partner di Bcg - fondata su una modulazione del telelavoro, che rappresenta una nuova opportunità anche per le società, da impiegare, però, con attenzione».

Lo studio mostra infatti che avere una forza lavoro virtuale dislocata in più Paesi presenta molti vantaggi ma anche alcune criticità. La prima è di carattere contrattuale: il rapporto di lavoro deve rispecchiare la specificità delle leggi di ogni Paese, e al tempo stesso garantire una formula uniforme ai dipendenti. Lo stesso vale per la questione del salario, mentre c’è il rischio di sottovalutare le conseguenze dei diversi fusi orari sull’equilibrio organizzativo.