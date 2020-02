Coronavirus: da A di Amuchina a V di vaccino. Le parole dell’emergenza Il vocabolario dell’emergenza sanitaria, economica e sociale che è partita dalla Cina e ora si è diffusa anche in Italia. Tutto quello che c’è da sapere per difendersi dal virus e dalle paure di An .Man.

A come Amuchina. Nelle farmacie non si trova come non si trovano le mascherine. Con il massimo distacco di cui sono capaci, i farmacisti milanesi rispondono laconici che no, non sanno quando arriveranno i rifornimenti , ma il prezzo su Amazon è schizzato e la consegna è prevista non prima di una settimana. Già sabato mattina 22 febbraio, ventiquattro ore dopo la notizia del primo malato in Lombardia, il gel mani Amuchina era esaurito sul sito di Esselunga per chi fa la spesa a domicilio. La Angelini, azienda produttrice, chiarisce con un comunicato sul proprio sito che stanno aumentando la produzione ma il prezzo resta invariato. Così si cerca la ricetta dell’amuchina per farla da sé.

B come Baci. Meglio evitarli. L’affetto al tempo del coronavirus si deve manifestare in altro modo perché il contatto diretto e ravvicinato a meno di un metro e mezzo di distanza può essere fonte di contagio, informa da settimane il sito del ministero della Salute. Le goccioline del respiro passano da una persona all’altra con molta facilità, in caso di coronavirus molto più facilmente di quanto avviene con l’influenza. Come i baci anche le strette di mano e gli abbracci, istintivamente in questi giorni si inizia a stare più lontani gli uni dagli altri anche a lavoro, anche in famiglia.

C come Coronavirus, Cina e Codogno. Il primo è il virus che ha originato l’emergenza globale e dal 21 febbraio giorni di apprensione e disagi e vittime in Italia. È un virus che si conosce da pochi mesi, da poche settimane ha le sue denominazioni scientifiche, Covid19 e

SARS-CoV-2. I medici di Wuhan, metropoli cinese al centro dell’epidemia, lo hanno intercettato a dicembre, da lì si è propagato in Cina e nel mondo. La maggior parte dei contagiati e vittime sono in Cina. Codogno è il paese in provincia di Lodi, 60 chilometri da Milano, 40 minuti di treno, da cui ha originato il focolaio più grande d’Italia.

C come cura. Ancora la C, stavolta come cura per il coronavirus. Gli infettivologi rassicurano: nell’80% dei casi è una malattia che non ha bisogno di ricovero ma solo di non essere trasmessa agli altri, in particolare ai soggetti più vulnerabili. Ma c’è una percentuale di casi in cui le complicanze della sindrome portano al ricovero e alla terapia intensiva per polmonite nel 4 per cento dei casi. Non c’è ancora un vaccino, quindi si sperimentano antivirali già conosciuti e farmaci utilizzati per la malaria e per contrastare l’Hiv.

D come Dove. Dove si è diffuso il virus?È quello che gli italiani chiedono a Google. La migliore risposta è quella del Gimbe, fondazione di Bologna che aggiorna costantemente il numero dei contagiati in Italia. La stragrande maggioranza dei contagiati è in Lombardia nei dieci comuni in provincia di Lodi, attorno a Codogno cuore della zona rossa, delimitata ora dai check point e dall’esercito. Qui una mappa della diffusione in Italia e nel mondo.