Coronavirus, Acqua di Parma devolve il ricavato delle vendite online alla Lombardia La campagna #StayHome coinvolge le creazioni per la casa (candele e diffusori d’ambiente, carta profumata per cassetti), i prodotti di rasatura Barbiere, i rituali di benessere per il corpo e l’hand care di Marika Gervasio

1' di lettura

Animata fin dalle origini dal profondo amore per l’arte di vivere italiana e dal desiderio di preservare l’arte, la natura e la cultura del proprio Paese nel presente e per le generazioni future, Acqua di Parma devolverà l’intero ricavato dalle vendite online delle profumazioni per la casa e dei prodotti dedicati ai rituali di benessere alla Regione Lombardia per azioni di supporto all’emergenza coronavirus.

Il ricavato della campagna #StayHome coinvolge l’universo delle creazioni che vestono la casa - candele e diffusori d’ambiente, carta profumata per cassetti – quello dei prodotti di rasatura Barbiere e dei rituali di benessere per il corpo e l’hand care.



«In questa situazione drammatica di sofferenza e difficoltà che colpisce così gravemente l’Italia, è naturale e doveroso per Acqua di Parma fare un gesto concreto di solidarietà - commenta Laura Burdese, presidente e ceo di Acqua di Parma -. Con la campagna #StayHome vogliamo fare la nostra parte e manifestare, per quanto ci è possibile, tutto l’amore che la maison nutre per il proprio paese di origine. La campagna di solidarietà è un modo per fornire, in questo momento di crisi e necessità, un sostegno tangibile, sia morale che economico, al sistema Italia e nello specifico alla Regione Lombardia affinché nell’affrontare questa emergenza si possa preservare tutto ciò che amiamo di più del nostro Paese, l’arte, la natura e la cultura italiani e continuare a donarli e condividerli con tutto il mondo».