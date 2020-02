Coronavirus, negli aeroporti i termoscanner (dalla Cina) a forma di panda

Sunell Shenzhen Technology opera in Italia attraverso un importatore unico - Sunell Italia - che ha sede direzionale a Milano e logistica a Catania. E in Italia, all'ultima fiera Sicurezza dello scorso novembre a Rho, ha portato all'attenzione la Body Temp SN-T5 detta Panda, già installata nel Far East, in Russia e in India in scuole e centri pubblici.



Quella strana telecamera, a forma di panda, non era sfuggita all'attenzione allora ed è tornata immediatamente in mente ora, in piena emergenza coronavirus, con un occhio particolare da parte degli aeroporti italiani «perché ha una caratteristica particolare: la soluzione non opera sulla singola persona ma fino a 16 persone contemporaneament e evitando la formazione di code e imbuti».



La prima installazione aeroportuale è stata ultimata in questi giorni a Roma Fiumicino. Seguiranno Venezia, Firenze, Pisa, Bologna, Catania, Palermo, Verona, Trieste, Treviso, Brescia, Lamezia Terme, Napoli e altri aeroporti.



«La caratteristica che la differenzia - puntualizza il general manager di Sunell Italia - è quella di avere un margine di errore di 0,3 gradi». Il quadratino che diventa rosso indica un passeggero con la febbre. Ed è pressoché impossibile che poi non sia davvero così.



Certo, il capodanno cinese seguito dalla bomba coronavirus sono problemi non da poco per la produzione dei termoscanner. Ma, come detto, Sunell Italia prevede di riuscire a coprire tutte le richieste entro i primi 10 giorni di marzo.