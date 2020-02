Coronavirus, aiuti al turismo: stop a contributi e ritenute in tutta Italia In arrivo nella serata di venerdì 28 febbraio in Consiglio dei ministri un pacchetto di norme di pronto intervento. Voucher per rimborsi delle agenzie di viaggio di Carmine Fotina e Marco Mobili

Pronto soccorso anche per il turismo pesantente colpito dagli effetti indiretti del coronavirus. Sospensione dei versamenti di ritenute e contributi per il settore turistico e alberghiero in tutta Italia. Voucher per consentire alle agenzie turistiche di rimborsare le disdette sia di alberghi che di voli aerei. Sono due delle principali misure di pronto intervento con cui il Governo punta a sostenere le imprese del settore che maggiormente stanno avvertendo gli effetti negativi con il coronavirus.

Misure destinate - a quanto risulta a Il Sole 24 Ore - a entrare nel decreto legge che sarà all’esame del Consiglio dei ministri convocato per venerdì 28 febbraio.

