Coronavirus, Allegrini sostiene Bergamo e implementa la produzione di disinfettanti L’azienda bergamasca che produce detergenti professionali e cosmetica per l’hotellerie accelera su gel e disinfettanti dando priorità agli ospedali di Bergamo e di tutta Italia di Marika Gervasio

(Getty Images/iStockphoto)

Bergamo è una delle città lombarde maggiormente colpite dall’emergenza del coronavirus e proprio in suo soccorso si è mossa Allegrini, azienda chimica nata nel 1945 leader in Italia nella produzione di detergenti professionali e cosmetica per l’hotellerie che proprio in quell’area, a Grassobbio, a il suo quartier generale con oltre 100 dipendenti - di cui un terzo attualmente in smart working - e un fatturato di oltre 28 milioni di euro.

L’azienda ha visto incrementare esponenzialmente il numero di ordini di gel disinfettante mani e di disinfettanti Presidio medico chirugico (PMC) per questo sta lavorando incessantemente - 24 ore su 24, 7 giorni su 7 - per soddisfare tutte le richieste, pur dovendo affrontare il delicato tema della sicurezza dei suoi collaboratori, provenienti dalle zone più colpite da Covid-19, e la scarsa reperibilità delle materie prime.



Tra i suoi prodotti, Primagel Plus, lanciato nei primi anni 2000, un gel disinfettante mani PMC di cui l’azienda ha intensificato la produzione e introdotto nuovi formati, allo scopo di rispondere alle diverse domande di acquisto, dando priorità agli ospedali, alle poliambulanze e ai centri di pronto soccorso di Bergamo e dell’Italia. La distribuzione del prodotto supera però i confini nazionali, passando per tutta l’Europa fino a raggiungere l’Oriente.



«Un tema, quello della disinfezione, che è sempre stato oggetto di attenzione di Allegrini - afferma il presidente Maurizio Allegrini - ancora quando, in tempi non sospetti, era elevato il numero di infezioni batteriche contratte ogni anno presso le strutture sanitarie. Covid-19 ha reso evidente un problema sempre esistito ovvero il tema dell’igiene delle mani e delle superfici che, oggi più che mai, oltrepassa le mura degli ospedali per affiorare in ogni campo della vita sociale».

Mani, superfici, attrezzature, tessuti, piani di lavorazione alimentare, e ancora auto, strade e grandi ambienti: un mondo da pulire che ha portato all’incremento della produzione di Primagel Plus e di tutta la gamma di prodotti rappresentata nel vademecum che Allegrini ha realizzato indicando tutti i disinfettanti e detergenti necessari e i loro diversi usi.