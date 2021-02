Coronavirus, altri 13.452 casi e 232 vittime

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Lazio

Nel Lazio su oltre 9 mila tamponi (-2.399) e quasi 15 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, si registrano 1.048 casi positivi (+127), 15 decessi (-17) e +1.040 guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, mentre aumentano i casi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma scendono sotto quota 400. Aumentano i casi rispetto a domenica scorsa, mentre preoccupa la Ciociaria.

Umbria

Sono stati 270 i nuovi positivi registrati in Umbria nell’ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione. Segnalati 231 guariti e 11 morti, con gli attualmente positivi ora 8.548, 28 più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.368 e 2.244 i test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,8 per cento (ieri 7,67) e dell’8 per cento sui soli molecolari (10,9). I ricoverati in ospedale sono 551, sei in più, 83 dei quali in terapia intensiva (tre in meno).

Sardegna

Sono 40.688 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 718.833 tamponi, per un incremento complessivo di 1.533 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2,1%. Si registrano 4 decessi (1.113 in tutto). Sono invece 275 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 26 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.907. I guariti sono complessivamente 26.136 (+101), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 231. Sul territorio, dei 40.688 casi positivi complessivamente accertati, 9.603 (+23) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.512 nel Sud Sardegna, 3.453 (+3) a Oristano, 8.105 a Nuoro, 13.015 (+7) a Sassari.

Val d’Aosta

Sono 5 i nuovi casi di coronavirus registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore: il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 7.964. È quanto emerge dal bollettino della Regione: nessun decesso Covid è stato registrato nello stesso arco temporale per cui il numero delle vittime in regione rimane 414. Sono 6 i guariti per un totale di 7.417; cala di un'unità il complessivo degli attuali positivi a 133.

I numeri di sabato 20 febbraio

Erano stati 14.931 i nuovi casi, con 306.078 tamponi effettuati, nel consueto report quotidiano del giorno 20 febbraio. Le vittime erano state 251. I pazienti dimessi nelle 24 ore precedenti erano stati 12.488.