Coronavirus, gli analisti di Mediobanca: «L’Eurogruppo se ne lava le mani»

Segnali che sono iniziati a filtrare nella serata di martedì insieme ai rumors di una proposta italiana che sarebbe in di discussione tra i leader europei per avviare una forma di condivisone del rischio per contenere l'impatto del Coronavirus. «Bisogna capire come evolverà la situazione» commentano prudenti gli analisti di Mediobanca Securities, ma davvero queste discussioni avessero uno sviluppo tangibile sarebbe un «cambio di gioco positivo» per tre motivi.

Il primo è che «rappresenterebbe un segno tangibile di solidarietà europea» capace di mitigare i rischi per gli stati membri da pericoli esogeni in una forma di «mutua assicurazione». Il secondo è che aumenterebbe la fiducia degli investitori per l'Europa «eliminando lo scetticismo e il conseguente sconto di valutazione applicato ai titoli europei per valutare il rischio di una potenziale rottura dell'Euro in periodi di crisi». Il terzo, concludono gli analisti di Mediobanca, è che «mitigherebbe il costo assoluto della gestione della crisi, data la diversificazione dei rischi all'interno do una delle aree economiche globali ricche e vaste».