Coronavirus, anche Cibus slitta a settembre Il tradizionale appuntamento è stato posticipato «per l’inaspettata evoluzione dell’emergenza e per i blocchi aereida e per l’Italia» di Red. Economia

Anche Cibus 2020 posticipato a settembre, da martedì primo a venerdì 4. È stata «l’inaspettata evoluzione dell'emergenza coronavirus e, in particolare, della crescita dei blocchi aerei da e per l'Italia» a rendere necessario lo slittamento del grande appuntamento per l’industria groalimentare, secondo gli organizzatori. Fiere di Parma, in accordo con Federalimentare, dopo un'analisi con i rappresentanti degli espositori, della filiera agroalimentare e dei buyer internazionali, ha deciso di posticipare Cibus 2020 (inizialmente programmato in maggio) alla prima settimana di settembre. Una decisione, precisano, «coerente con la scelta di Vinitaly di posporre la fiera nonché con il calendario fieristico internazionale, ed è stata portata all'attenzione anche del tavolo di crisi del ministero degli Affari Esteri sul made in Italy. Fiere di Parma si è trovata di fronte all'esigenza e priorità di tutelare gli investimenti delle aziende espositrici e il cambio di data sarà decisivo per garantire il medesimo flusso di visitatori e buyers esteri da sempre offerto da Cibus all'aziende agroalimentari italiane».