Coronavirus, annullato anche l'eprix Formula E di Jakarta A causa della diffusione del Covid-19, gli organi responsabili hanno deciso di annullare anche la gara di Formula E a Jakarta (Indonesia), in programma il 6 giugno. di Giulia Paganoni

1' di lettura

Un'altra competizione annullata. L'espansione del Coronavirus in tutto il mondo sta facendo registrare numerose cancellazioni di competizioni. Il campionato di Formula E, dopo l'annullamento dell'eprix di Sanya (Cina) del 21 marzo e quello romano del 3 aprile, comunica che anche la gara di Jakarta (Indonesia) non verrà effettuata.

Sicurezza per la salute di tutti

In una nota, si dice che il Governo di Giacarta, insieme alla Fia e altri organi della Formula E hanno preso la decisione di annullare l'appuntamento del 6 giugno 2020. A causa della diffusione del Covid-19 e della diffusione del numero dei casi in Indonesia e Jakarta, la decisione è stata presta come la più responsabile per proteggere la salute e la sicurezza dei partecipanti al campionato, dello staff e del pubblico.

Da capire se l'eprix di Parigi in programma il prossimo 18 aprile verrà disputato o meno dato il diffondersi del Coronavirus anche in Francia.

Come recuperare gli appuntamenti annullati

Le autorità competenti stanno monitorando la situazione in continuazione per poter trovare altre date alle manifestazione saltate. Tra le opzioni sono comprese anche la possibilità di un doppio appuntamento per l'eprix di New York, penultima gara della stagione, o di correre presso il circuito di Valencia (Spagna), utilizzato dai team a ottobre 2019 per i test in preparazione della stagione numero sei.