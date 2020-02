Coronavirus: da Apple a Disney, l’impatto sulle aziende Settore per settore, come stanno reagendo le aziende di tutto il mondo all’avanzata dell’epidemia scoppiata in Cina

Lo stabilimento Kia a Gwangju in Corea del Sud temporaneamente chiuso per mancanza di approvvigionamento dalla Cina (Epa)

3' di lettura

L’epidemia di coronavirus iniziata alla fine del 2019 in Cina nella città industriale di Wuhan, nella centrale provincia dell’Hubei, sta avendo pesanti ripercussioni sull’economia globale e sulle aziende di tutto il mondo, sia dal punto di vista dei risultati finanziari, che della manifattura vera e propria. Ecco tutte le conseguenze, settore per settore.

Automotive

Suzuki: sta prendendo in considerazione di rifornirsi di componenti per i veicoli al di fuori della Cina.



Volkswagen: ha rinviato il riavvio della produzione alla maggior parte degli stabilimenti cinesi della sua joint venture con Saic Motor e terrà chiuso lo stabilimento di Tianjin della sua joint venture con Faw Group fino al 17 febbraio.

Tesla: lo stabilimento a Shanghai, chiuso a partire dalle festività per il Capodanno cinese, ha ripreso la produzione il 10 febbraio.

Renault: la sua filiale sudcoreana Rsm ha sospeso la produzione nello stabilimento di Busan per quattro giorni a partire dall’11 febbraio a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento in Cina.

Toyota: la produzione in tutti i suoi stabilimenti cinesi, interrotta il 9 febbraio, rimane sospesa fino al 16 febbraio.

Hyundai: ha sospeso la produzione in Corea del Sud a causa dell’interruzione nella fornitura delle parti.

Kia: ha sospeso parte della propria produzione in Corea del Sud a causa del mancato rifornimento di pezzi da parte dei fornitori cinesi.

Elettronica

Apple: il 14 febbraio riapre alcuni dei negozi chiusi in Cina, insieme uffici e contact center. Per il trimestre di marzo, ha fornito una gamma di prospettive dei ricavi più ampia del solito per tenere conto dell’incertezza.

Foxconn: il fornitore di Apple ha riaperto gli impianti e spera di riprendere metà della sua produzione in Cina entro la fine del mese. Ha riadattato parte della sua linea per produrre maschere e abbigliamento medico.

Samsung: ha esteso la chiusura delle ferie per alcune fabbriche in linea con gli orientamenti del governo cinese.

Sony: ha aumentato le prospettive di profitto annuali, dichiarando che l’impatto del virus potrebbe controbilanciare l’upgrade.

Lusso

Burberry: ha chiuso 24 dei suoi 64 negozi in Cina, quelli rimasti aperti hanno orario ridotto perché l’afflusso dei clienti è diminuito dell’80%.

Ralph Lauren :ha chiuso quasi metà dei suoi 110 negozi.

Tiffany: ha chiuso molti negozi in Cina.

Capri Holdings: l’azienda che detiene i marchi Versace, Jimmy Choo e Michael Kors ha annunciato la chiusura di 150 negozi in Cina. Ha annunciato agli investitori che si aspetta che il coronavirus riduca le entrate di 100 milioni di dollari in questo trimestre.

Kering: il proprietario di Gucci ha temporaneamente chiuso metà dei suoi negozi in Cina e ha sospeso nuove aperture e campagne pubblicitarie.

Pvh: ha chiuso la maggior parte dei negozi Calvin Klein e Tommy Hilfiger in Cina.