Coronavirus, Arcuri: «Anche Moderna taglia il 20% delle dosi. Ci mancano almeno 300mila vaccini. Avviate le procedure per far valere le nostre ragioni»

Obiettivo farmaci e vaccini autoctoni per combattere il Covid

Arcuri ha sottolineato come l’obiettivo strategico sia quello di dare all’Italia una «rete di ricerca e sviluppo» migliore di quella precedente, in grado anche di arrivare a produrre «un livello accettabile di vaccini e farmaci idonei a contrastare il Covid». La scelta “autoctona”, ha spiegato, non significa che l’Italia non continuerà a sostenere un’azione comune europea. Quanto al vaccino di ReiThera, Arcuri ha ribadito che si tratta di un farmaco «molto promettente» e che sarà fatto «ogni sforzo affinché possa presentare il prima possibile l'autorizzazione in commercio».

Necessario che aumenti numero produttori

Arcuri ha auspicato aumenti il numero dei produttori di vaccini. «Confidiamo che i ritardi nella consegna delle dosi di vaccino - ha detto - finiscano e che cresca il numero dei produttori. Il mercato funziona quando c’è non solo tanta domanda, ma anche tanta offerta. É necessario che ci siano tanti produttori non in possesso di un candidato vaccino, ma di un vaccino».

Bando per i sostenitori dei padiglioni Primule

Intanto Arcuri ha indetto un bando «per la ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini», le Primule ideate dall'architetto Stefano Boeri. «Persone fisiche e giuridiche», i cosiddetti “sostenitori”, che vogliano contribuire con donazioni - si legge sul sito del governo - alle strutture per la vaccinazione, per aumentarne il numero, potranno fare un bonifico su un conto indicato nell’avviso. Chi donerà più di 400 euro avrà «una nota ufficiale di ringraziamento» da Arcuri. Chi invece pagherà la costruzione di un’intera Primula - costo stimato 400 mila euro - avrà una targa dedicata nello stesso padiglione o in un altro, come “sostenitore unico”. «Con la proposta di sostegno, i sostenitori unici si impegnano a versare il contributo economico da loro offerto nel termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto», si legge nel testo. «Il Commissario straordinario garantisce la massima forma di riservatezza al fine di tutelare eventuali diritti dei proponenti, in base alle disposizioni vigenti in materia di privacy». Il bando è aperto e non ha scadenza, resterà in vigore fino a quando sarà necessario realizzare i padiglioni temporanei.

Attivi i primi medici reclutati con bando

«Oggi arrivano sul territorio i primi medici e infermieri selezionati a seguito della nostra 'call'. Sono passati 29 giorni da quando il Parlamento ha emanato la norma che ci ha permesso di farlo, un tempo sideralmente inferiore a quello a cui eravamo abituati in Italia», ha sottolineato il commissario Arcuri in conferenza stampa. «Su 26.690 domande pervenute continuiamo la selezione, stiamo contrattualizzando altre centinaia di oltre 2mila medici selezionati - ha aggiunto -. Cerchiamo di arrivare a 12 mila tra medici e infermieri per rafforzare le strutture impegnate di giorno e di notte in questa emergenza».