Coronavirus, Conte: mi aspetto RT 1 e più Regioni arancioni-gialle - Arcuri: risultati Immuni sotto le aspettative

Arcuri ha parlato dell’app Immuni che «ha accresciuto fino a oltre 10 milioni il numero di download» ammettendo però che «non ha per ora sortito i risultati, in termini di discovery dei contagiati, che ci si poteva aspettare». Il commissario per l’emergenza coronavirus, ha aggiunto: «Penso che l'app sia uno strumento molto importante. Ma perché sia efficace c'è bisogno di un rapporto di mutua collaborazione tra app e chi la scarica. Il messaggio che abbiamo veicolato non è stato sufficientemente potente perché questo accadesse. Non sono sicurissimo che ai download corrisponda un uguale numero del corretto funzionamento dell’app».

«Curva si raffredda ma virus è ancora tra noi»

«Qualora allentassimo troppo le misure a valle dei primi dati confortanti che arrivano da qualche giorno commetteremmo qualche errore. Sono certo che questo non accadrà» ha detto ancora Arcuri. Che ha avvertito: «La curva dei contagi si sta raffreddando, ma il virus è ancora tra noi e lungi da noi dal pensare che si possa abbassare la guardia o che si possa considerare i dati come dei dati definitivi». Il commissario ha sottolineato: «Le misure stanno producendo degli effetti, abbiamo compreso le dinamiche del virus, ma il virus c’è ancora e non l'abbiamo sconfitto. Per sconfiggerlo ci sarà bisogno che miliardi di cittadini possano avere la possibilità di un vaccino».