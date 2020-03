Coronavirus, arriva il gel igienizzante mani alla canapa e senza alcol

Diversamente dai prodotti igienizzanti ad oggi in commercio, la soluzione innovativa non contiene alcol, che ha lo svantaggio di seccare molto la pelle, per cui un utilizzo continuato e prolungato può avere effetti negativi sulla cute



Freia è inoltre al lavoro per esportare Dermogel anche all’estero, a iniziare da Stati Uniti e Regno Unito: in quest’ultimo Paese è già stato richiesto un ordine di 50mila flaconi.



«Le ricerche condotte nei nostri laboratori hanno dimostrato l’efficacia igienizzante del nostro coniugato di olio di canapa e oli essenziali anche contro la presenza di agenti patogeni - dichiara Alessandro Cavalieri, ceo di Freia Farmaceutici -. Stiamo quindi concentrando la maggior parte dei nostri sforzi per accelerare e incrementare la produzione di Dermogel in modo da poter dare il nostro contributo per una corretta igiene delle mani seguendo le indicazioni dell’OMS, cercando così di limitare le possibilità di contagio da Covid-19 in questo momento difficile per il nostro Paese e non solo».

